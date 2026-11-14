Vali Yardımcısı Artar, İl Müdürlüğünde erişilebilirlik komisyonuna başkanlık etti - Son Dakika
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Vali Yardımcısı Artar, İl Müdürlüğünde erişilebilirlik komisyonuna başkanlık etti

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Vali Yardımcısı Artar, İl Müdürlüğünde erişilebilirlik komisyonuna başkanlık etti
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Vali Yardımcısı Yaşar Artar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Müdürü Ertaç Baki'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Artar başkanlığındaki erişilebilirlik komisyonu toplantısında il genelinde standartlar ve denetim faaliyetleri değerlendirildi.

Vali Yardımcısı Sayın Yaşar ARTAR, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Artar, İl Müdürlüğünde erişilebilirlik komisyonuna başkanlık etti

Ziyaret kapsamında İl Müdürü Ertaç BAKİ tarafından Vali Yardımcısı ARTAR’a, İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar bünyesinde yürütülen hizmetler, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Ziyaretin ardından Vali Yardımcısı Sayın Yaşar ARTAR başkanlığında, İl Müdürlüğü toplantı salonunda Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Toplantısı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Artar, İl Müdürlüğünde erişilebilirlik komisyonuna başkanlık etti

İl Müdürü Ertaç BAKİ ve ilgili paydaş kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde erişilebilirlik standartlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, mevcut durum ve yürütülen denetim faaliyetleri değerlendirildi. Ayrıca, erişilebilirlik konusunda kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik hususlar ele alındı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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