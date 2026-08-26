2026-2027 Eğitim Yılı Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2026-2027 Eğitim Yılı Toplantısı

2026-2027 Eğitim Yılı Toplantısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da, yeni eğitim yılına yönelik hazırlıklar ve öğrenci güvenliği konuları görüşüldü.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan başkanlığında düzenlenen İlçe Milli Eğitim Müdürleri Toplantısı'nda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları, öğrenci güvenliği, akademik başarı ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulanmasına ilişkin çalışmalar değerlendirildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan'ın yanı sıra Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Neriman Karakoç ve Edip Erdoğan, ilçe milli eğitim müdürleri ile şube müdürleri katıldı.

2026-2027 Eğitim Yılı Toplantısı

YENİ DÖNEMİN YOL HARİTASI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu 2026/70 sayılı Genelge kapsamında il genelinde yürütülecek çalışmaların sunumuyla başladı.Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımı, öğrenci profili, Erdem-Değer-Eylem ve Beceriler Çerçevesi kapsamında yapılacak çalışmalar ile yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları ilçe bazında ele alındı. Okulların fiziki, teknik ve idari açıdan yeni döneme hazırlanması, bakım, onarım, güçlendirme, doğalgaz dönüşümü, ısınma, enerji, temizlik, donatım ve eğitim materyali ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Akademik başarı ve sınav hazırlıkları ele alındı.

Öğrenci başarısının artırılması amacıyla ilçe bazlı hedeflerin belirlenmesi, ölçme ve değerlendirme sonuçlarının analiz edilmesi, öğrenme eksiklikleri ve öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. LGS ve YKS başta olmak üzere merkezi sınavlara hazırlık süreçleri ile MEBİ ve EBA'nın öğrenciler tarafından etkin kullanılmasına yönelik çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin güçlendirilmesi, öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi ile öğretmenlerin mesleki gelişim ihtiyaçlarına yönelik planlamalar değerlendirildi.

2026-2027 Eğitim Yılı Toplantısı

ÖĞRENCİ GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ

Toplantıda taşımalı eğitim hizmetleri, okul servislerinin güvenliği, servis araçlarının uygunluğu ve yüklenici firmaların yükümlülükleri ele alındı. Okul çevreleri ve eğitim kurumlarında öğrenci güvenliğinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, risklerin belirlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin çalışmalar da değerlendirildi. Personel, norm kadro, izin ve özlük işlemleri, eğitim kurumlarının bütçe ve ödeme süreçleri, özel öğretim kurumlarının iş ve işlemleri ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarında staj ve işletmelerde mesleki eğitim süreçleri de görüşüldü.

2026-2027 Eğitim Yılı Toplantısı

"MAARİFİN KALBİNDE OYUN" TEMASI UYGULANACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda uygulanacak "Maarifin Kalbinde Oyun" teması kapsamında ilçelerde yürütülecek çalışmalar da değerlendirildi. İlçeler arasında koordinasyonun güçlendirilmesi, başarılı eğitim uygulamalarının ve iyi örneklerin paylaşılması, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ile Bakanlık tarafından yürütülen proje ve programların uygulanma durumları görüşüldü. İlçe milli eğitim müdürlerinin görüş, öneri ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı 2026-2027 Eğitim Yılı Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Çinliler Türkiye’deki çekirgelerin peşinde Neden ortaya çıktı Çinliler Türkiye'deki çekirgelerin peşinde! Neden ortaya çıktı
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı Dosyanın seyri değişti Eşini kaybeden kadın hakkında gözaltı kararı! Dosyanın seyri değişti
Hasada gidiyorlardı Geri manevra faciaya dönüştü Hasada gidiyorlardı! Geri manevra faciaya dönüştü
Para döktükleri özel hastane sonları oldu Para döktükleri özel hastane sonları oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı’nı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli, Ahlat Selçuklu Kabristanı'nı ziyaret etti
Süleymancılara 3’üncü dalga operasyon Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu Süleymancılara 3'üncü dalga operasyon! Kayyum atanan 11 şirket ve 3 derneğin ismi belli oldu

12:08
Şampiyonlar Ligi’nde torbalar kesinleşti Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
11:46
Yabancı kuralında kritik değişiklik TFF’den 14 yabancıya kupa izni
Yabancı kuralında kritik değişiklik! TFF'den 14 yabancıya kupa izni
11:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malazgirt’te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te kritik mesaj: Atımızın kuyruğunu bağladık
11:31
Karar Resmi Gazete’de Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor
Karar Resmi Gazete'de! Butik otel ve pansiyonlar için her şey sil baştan değişiyor
11:27
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine: Ayrılmak istemiyorum
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine: Ayrılmak istemiyorum
11:08
Bakan Şimşek açıkladı Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
Bakan Şimşek açıkladı! Milyonların gelirini etkileyecek yeni dönem
10:37
İBB Davası’nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında ’rüşvet mi, bağış mı’ atışması
İBB Davası'nda Ertan Yıldız ile Aykut Erdoğdu arasında 'rüşvet mi, bağış mı' atışması
10:27
27 yıldır böylesi görülmedi Altın yatırımcılarına önemli uyarı
27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı
10:12
YPGSDG kendini feshetti, Erdoğan’ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 12:13:15. #7.12#
SON DAKİKA: 2026-2027 Eğitim Yılı Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement