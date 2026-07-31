Ağrı Tarımı İçin Stratejik Görüşmeler - Son Dakika
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Ağrı Tarımı İçin Stratejik Görüşmeler

Ağrı Tarımı İçin Stratejik Görüşmeler
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Vali Bozkurt, Ankara'da tarım projeleri ve güvenlik hizmetleri üzerine önemli istişareler yaptı.

Ankara temaslarının ilk durağında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya gelen Vali Dr. Önder Bozkurt, Ağrı Valiliği koordinasyonunda titizlikle hazırlanan Ziraî Kalkınma Faaliyet Planı’nı sundu. Kentteki tarımsal üretimi artırmaya yönelik hedeflerin aktarıldığı görüşmede;

  • Diyadin TDİ Organize Tarım Bölgesi Sera Projesi başta olmak üzere dev yatırımlar
  • Kırsal kalkınmayı ivmelendirecek stratejik projeler,
  • Ağrı tarımının geleceğine yön verecek çalışmalar geniş kapsamlı olarak ele alındı.

Bakan Yumaklı ile yapılan istişarelerde, il genelinde tarım sektörünün daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar kararlaştırıldı.

ANKARA'DA GÜVENLİK VE KAMU HİZMETLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Vali Bozkurt, başkentteki temasları kapsamında Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’a da bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında Ağrı genelinde yürütülen güvenlik hizmetleri, asayişin sağlanması ve kamu düzeninin pekiştirilmesine yönelik sürdürülen çalışmalar değerlendirildi.

Vali Bozkurt, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Vali Okay Memiş’i makamında ziyaret etti, Görüşmede yakın ilgi dolayısıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Vali Sayın Okay Memiş’e teşekkür etti.

Vali Dr. Önder Bozkurt, Türkşeker Genel Müdürü Dr. Muhiddin Şahin’i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, ilimizin tarımsal üretim potansiyeli, şeker pancarı üretiminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve üreticilerimize katkı sağlayacak projeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Türkşeker ile iş birliği içerisinde yürütülebilecek çalışmalar değerlendirilirken, Ağrı tarımının üretim gücünü artıracak yatırım ve projeler üzerine istişarelerde bulunuldu

Görüşmelerin genelinde, Ağrı’da sunulan kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve kurumlar arası iş birliğinin en üst seviyeye çıkarılması konusunda tam mutabakata varıldı.

Kaynak: Haber Platformu

Güvenlik, Bozkurt, Ankara, Tarım, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Ağrı Tarımı İçin Stratejik Görüşmeler - Son Dakika

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