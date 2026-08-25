Diyadin'de Umre Adaylarına Bilgilendirme Semineri - Son Dakika
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Diyadin'de Umre Adaylarına Bilgilendirme Semineri

Diyadin\'de Umre Adaylarına Bilgilendirme Semineri
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Diyadin'de umre adayları için il müftüsü tarafından seminer düzenlendi ve ibadet detayları aktarıldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde umre ibadeti için kutsal topraklara gidecek umre adaylarını bilgilendirmek amacıyla İl Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından seminer verildi. Diyadin Merkez Camii'nde düzenlenen seminerde umrenin fazileti ve ibadet esnasında dikkat edilmesi gereken hususlara değinen İl Müftüsü Dr. İlhan, “Umre, Rabbimizin rızasını kazanmak için çıkılan müstesna bir yolculuktur. Bu yolculuğun manevi ikliminden en güzel şekilde istifade ederek ibadetlerinizi bilinçli ve usulüne uygun şekilde yerine getirmenizi temenni ediyorum. Rabbim umre yolculuğunuzu kolaylaştırsın, ibadetlerinizi kabul eylesin.” dedi.
Seminer, Müftü Yardımcısı Lütfiye Ötken ile Diyadin İlçe Müftü Vekili Ümit İdi’nin sunumlarıyla devam etti. Müftü Dr. İlhan, Diyadin programı kapsamında Murat Camii Kur’an Kursu ile Ergül Doğan Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek eğitim-öğretim dönemi öncesinde yürütülen hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

Diyadin'de Umre Adaylarına Bilgilendirme Semineri

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu

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