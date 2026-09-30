ZÜCDER heyeti Ağrı'da ATSO'yu ziyaret etti, ortak proje olanakları görüşüldü - Son Dakika
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ZÜCDER heyeti Ağrı'da ATSO'yu ziyaret etti, ortak proje olanakları görüşüldü

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ZÜCDER heyeti Ağrı\'da ATSO\'yu ziyaret etti, ortak proje olanakları görüşüldü
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Züccaciyeciler Derneği yönetimi, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti. Görüşmede züccaciye sektörünün mevcut durumu, Ağrı'nın ticari potansiyeli ve ortak proje olanakları ele alındı; ATSO Başkanı Saim Alpaslan heyete teşekkür etti.

Züccaciyeciler Derneği yönetiminin Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasına gerçekleştirdiği ziyarette sektörün mevcut durumu, Ağrı’nın ticari potansiyeli ve hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı.

ZÜCDER heyeti Ağrı'da ATSO'yu ziyaret etti, ortak proje olanakları görüşüldü

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, Eğitim ve Proje Uzmanı Burak Gürbüz ile Marmara Züccaciye sahibi Emrah Kaya, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odasını (ATSO) ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.Gerçekleştirilen görüşmede züccaciye sektörünün mevcut durumu değerlendirilirken, Ağrı'nın bölgesel ticari potansiyelinin geliştirilmesi ve taraflar arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

ZÜCDER heyeti Ağrı'da ATSO'yu ziyaret etti, ortak proje olanakları görüşüldü

SEKTÖRÜN MEVCUT DURUMU ELE ALINDI

Ziyarette züccaciye sektöründeki mevcut durum ve ticari gelişmeler gündeme geldi. ZÜCDER heyeti ile ATSO yönetimi, sektörün bölgedeki konumu ve ticari faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.Görüşmede Ağrı'nın sahip olduğu bölgesel ticaret potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine ilişkin başlıklar da ele alındı. Özellikle sektör temsilcileri ile iş dünyası kuruluşları arasındaki temasların artırılmasının önemi üzerinde duruldu.

ZÜCDER heyeti Ağrı'da ATSO'yu ziyaret etti, ortak proje olanakları görüşüldü

ORTAK PROJELER GÜNDEMDE

ATSO ile ZÜCDER arasında gerçekleştirilen görüşmenin dikkat çeken başlıklarından birini de ortak proje olanakları oluşturdu. Taraflar, ilerleyen süreçte gerçekleştirilebilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.ZÜCDER'in sektörel birikimi ile ATSO'nun Ağrı iş dünyasındaki temsil gücünün bir araya getirilmesinin, kurulabilecek yeni iş birlikleri açısından önemli olduğu değerlendirildi.

ZÜCDER heyeti Ağrı'da ATSO'yu ziyaret etti, ortak proje olanakları görüşüldü

ALPASLAN’DAN ZÜCDER HEYETİNE TEŞEKKÜR

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Saim Alpaslan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ZÜCDER Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, Eğitim ve Proje Uzmanı Burak Gürbüz ve Marmara Züccaciye sahibi Emrah Kaya’ya teşekkür etti.Alpaslan, ZÜCDER heyetine çalışmalarında başarılar dilerken, gerçekleştirilen buluşma karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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