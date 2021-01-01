Son Dakika Alibeyköy Haberleri

- 01.01.2021 01 Oca 19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' sözlerine muhalefetten tepki: 'Bütün başı örtülü kadınlardan özür dilemeli'
CHP'nin eski milletvekili Fikri Sağlar'ın türbanlı hakimlere yönelik sarf ettiği sözler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin oy almak için bazı yerlerde birkaç başörtülü kişiyi vitrin mankeni gibi kullandığı görüşünü savundu.
- 01.01.2021 01 Oca 18:00 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı açıldı
Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı'nın 12 istasyon ve 8,8 km'den oluşan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmın resmi açılışı bugün gerçekleştirildi.
- 01.01.2021 01 Oca 16:21 Eminönü Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı
Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı hizmete açıldı.
- 01.01.2021 01 Oca 16:17 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı! Törene Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de katıldı
Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı törenle hizmete girdi.
- 01.01.2021 01 Oca 16:15 Kılıçdaroğlu: "Birlikte kavgasız, huzur içinde, gelişmiş bir Türkiye istiyoruz"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz Millet İttifakı olarak kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz, kavgasız yaşamak istiyoruz.
- 01.01.2021 01 Oca 08:59 GÜNDEM / 1 Ocak 2021
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış törenine katılacak.
- 31.12.2020 31 Ara 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2021
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış törenine katılacak.
- 24.12.2020 24 Ara 18:39 İmamoğlu'dan "Şeb-i Arus" tartışmalarına yanıt: Kur'an Arapça okunmalıydı, Türkçe ezan ise törende okunmadı
İBB'nin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif'in Türkçe okunması tepkilere neden olmuştu. Konuya ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepkilere yanıt geldi. İmamoğlu, "Bence de Şeb-i Arus töreninde, Yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir. Bunu derken, unutmayalım ki dilimiz bizim için önemli" dedi.
- 21.12.2020 21 Ara 13:14 (Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR
İSTANBUL'un barajlarında geçtiğimiz hafta yağmurların etkisiyle artmaya başlayan doluluk oranları yeniden düşüşe geçti.
- 18.12.2020 18 Ara 19:42 Son dakika haber... Eyüpsultan'da gecekondu alev alev yandı
Son dakika haberler... EYÜPSULTA'DA bir gecekonduda yangın çıktı.
- 18.12.2020 18 Ara 19:17 Son dakika haber: Eyüpsultan'da gecekondu yangını
Son dakika haberleri: Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- 18.12.2020 18 Ara 18:47 Eyüpsultan'da korkutan yangın
Eyüpsultan'da ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
- 17.12.2020 17 Ara 10:22 Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü
Son dakika genel haberi... Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü Son yağmurlar İstanbul'a 1 günlük su kazandırdı Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da susuzluk alarmı devam ediyor.
- 15.12.2020 15 Ara 17:23 Haliç'te martı ve kazların yemek yeme sırası görenleri mest ediyor
- Haliç'te martı ve kazların yemek yeme sırası görenleri mest ediyor 'Gel' dediği martı ve kazlar, yemek yemek için sırayla geliyor sırayla giriyor Yürüyüş yapmak için Alibeyköy'den Sütlüce Sahil'e gelen Adem Yavuzdoğan'ın pastane ve fırınlardan topladığı bayat ekmekler yıllardır martı ve...
- 14.12.2020 14 Ara 01:16 13 Aralık 2020 Haberleri
13 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
- 13.12.2020 13 Ara 17:40 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Alibeyköy-Eminönü tramvay hattında incelemelerde bulunarak test sürüşü gerçekleştirdi. İmamoğlu, test sürüşünde Alibeyköy'den Cibali İstasyonu'na kadar olan kısmın 1 Ocak'ta hizmete gireceğini ifade etti.
- 13.12.2020 13 Ara 16:37 İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali tramvay hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü -Alibeyköy Tramvay Hattı test sürüşüne katıldı.
- 12.12.2020 12 Ara 10:36 Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi (TEKRAR)
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk ortalama yüzde 22,15 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.
- 11.12.2020 11 Ara 18:07 Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk ortalama yüzde 22,15 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.
- 11.12.2020 11 Ara 14:13 İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22 seviyesine kadar düştü.
- 11.12.2020 11 Ara 10:47 Büyükçekmece, Kazandere ve Papuçdere barajlarında korkutan görüntü; Artık koyunlar otluyor
İSTANBUL'un barajları artık "Kırmızı" alarm veriyor.
- 11.12.2020 11 Ara 09:05 Suların çekildiği Büyükçekmece Barajı'nda korkutan görüntü
İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22 seviyesine kadar düştü.
- 09.12.2020 09 Ara 12:55 Alibeyköy Barajında korkutan görüntü
Alibeyköy Barajında korkutan görüntü Mağlova Kemeri'nin ayakları görünmeye başladı İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22.66 seviyesine kadar düştü.
- 06.12.2020 06 Ara 00:59 Eyüpsultan'da hafta sonu pazarlarının günü değişti
Korona virüs tedbirleri kapsamında Eyüpsultan'da hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kurulan pazarların günlerinde değişiklik yapıldı.
- 05.12.2020 05 Ara 12:59 Eyüpsultan'da hafta sonu pazarlarının günü değişti
Korona virüs tedbirleri kapsamında Eyüpsultan'da hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kurulan pazarların günlerinde değişiklik yapıldı.
- 04.12.2020 04 Ara 14:23 İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt dışından buldukları 580 milyon dolarlık finansmanla inşaatları tümden durmuş olan Kaynarca - Pendik – Tuzla, Çekmeköy - Sancaktepe – Sultanbeyli, Kirazlı - Halkalı ve Mahmutbey - Bahçeşehir – Esenyurt metro hatlarının inşaatlarına başlayacaklarını söyledi.
- 04.12.2020 04 Ara 13:43 İBB'den 580 milyon dolarlık Eurobond ihracatı
İBB'den 580 milyon dolarlık Eurobond ihracatı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "4 metro hattında inşaatlara hızla başlayacağız" "33 yıl sonra bir belediye tarafından ihraç edilen ilk Eurobond oldu" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt dışından buldukları 580 milyon dolarlık Eurobond ihracatı...
- 02.12.2020 02 Ara 23:06 DSİ'den baraj doluluklarıyla ilgili açıklama
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, barajlarda yeterli doluluk olduğunu, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmadığını açıkladı.
- 02.12.2020 02 Ara 16:59 DSİ'den baraj doluluklarıyla ilgili açıklama Açıklaması
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, barajlarda yeterli doluluk olduğunu, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmadığını bildirdi.
- 30.11.2020 30 Kas 11:50 İstanbul'da sis etkili oldu
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.
- 26.11.2020 26 Kas 19:46 İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor
Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayılarının rekor kırdığı günde İstanbul'da alışık olmadığımız bir görüntü yaşandı. 231'i bulaşıcı hastalık olmak üzere 493 kişinin öldüğü İstanbul'da cenazelerin İBB'nin otobüsünün bagajında taşındığı görüldü.
- 25.11.2020 25 Kas 13:46 Alibeyköy'de ilköğretim okulu müdürü hakkında 'kaçak kurs" soruşturması
İSTANBUL'da Alibeyköy'de bir ilköğretim okulunun müdürü A.E. hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bilgisi dışında öğrencilerden yaklaşık 3 bin TL toplayarak "kaçak kurs" faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
- 23.11.2020 23 Kas 16:55 Alibeyköy Stadı yenilendi
Eyüpsultan Alibeyköy Stadı, yenilenerek hizmete açıldı.
- 23.11.2020 23 Kas 14:52 İstanbul barajları son 10 yılın en düşük seviyesinde; Yağış olmazsa kuraklık kaçınılmaz
İstanbul'da su seviyeleri giderek düşen barajlar alarm veriyor.
- 23.11.2020 23 Kas 12:22 Eyüpsultan'da kan bağışı seferberliği
Korona virüs nedeniyle kan bağışlarının düştüğü şu günlerde Eyüpsultan Belediyesi, Türk Kızılay Eyüpsultan Şubesi ile birlikte kan bağışı seferberliği başlattı.
- 22.11.2020 22 Kas 10:50 İstanbul'da susuzluk alarmı
İstanbul'da susuzluk alarmı Son 3 günde yağan yağmurlar barajlara etki etmedi İstanbul barajlarında son 10 yılın en düşük seviyesi ölçüldü Uzmanlar İstanbul'un 2 aylık suyu kaldığı yönde uyardı İstanbul'da aylardır yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en...
- 20.11.2020 20 Kas 11:55 Barajlardaki su, son 10 yılın en düşük seviyesinde
Son yağışlara rağmen İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 26,82 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.
- 17.11.2020 17 Kas 21:45 Şehirler arası otobüsteki kasklı yolcu paniğe neden oldu
Alibeyköy Otogarı'ndan hareket eden bir otobüse kaskla binen yolcu paniğe yol açtı.
- 17.11.2020 17 Kas 21:43 Ümraniye'de hareketli dakikalar! Canlı bomba olduğunu söyleyen şahıs paniğe neden oldu
İstanbul Ümraniye'de şehirlerarası otobüs terminalinde canlı bomba olduğunu söyleyen bir şahıs, büyük paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası otobüsten indirilen şahıs gözaltına alındı.
- 17.11.2020 17 Kas 21:32 Ümraniye'de hareketli dakikalar
ÜMRANİYE'de şehirlerarası otobüs terminalinde bomba paniği yaşandı.
- 17.11.2020 17 Kas 15:14 Eyüpsultan'da Kış Spor Okulları'nda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor
Eyüpsultan Belediyesi'nin, çocukların ve gençlerin spor yapmalarını imkan sağlamak için her yıl periyodik olarak düzenlediği Kış Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor.
- 17.11.2020 17 Kas 14:25 Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul ve Ankara'da su sıkıntısı yaşanmasını beklemediklerini belirterek gerekli yatırımları hayata geçirdiklerini duyurdu. Pakdemirli, bugün itibariyle İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı ortalamasının yüzde 27, Ankara'nın ise yüzde 13 olduğunu belirtti.
- 16.11.2020 16 Kas 09:20 Minibüs şoförlerinin '3 dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti
İstanbul Bağcılar'da bir minibüs sürücüsü, son durağa 3 dakika erken geldiği için tartıştığı başka bir şoför arkadaşı tarafından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden minibüsle kaçarken, yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.
- 10.11.2020 10 Kas 11:23 Görüntü İstanbul'dan! Alibeyköy Barajı'na kadar uzanan derenin suları masmavi aktı
Sultangazi'de Alibeyköy Barajı'na kadar ulaştığı belirtilen kimyasal atıkları dereye boşalttığı belirlenen kot yıkama atölyesi mühürlendi.
- 09.11.2020 09 Kas 14:24 Alibeyköy meydanı yenileniyor
İnegöl Belediyesi, Alibeyköy kırsal mahallesinde 800 yıllık ağaçların bulunduğu tarihi meydanı yeniden düzenlemek için çalışmalara başladı.
- 09.11.2020 09 Kas 10:33 Futsal Milli Takımı, yarın Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak
Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası play-off rövanş mücadelesinde yarın deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.
- 09.11.2020 09 Kas 10:18 Sultangazi'deki dere mavi ve siyah akıyor; Alibeyköy Barajı'na ulaşıyor iddiası
Sultangazi'de, bir fabrikanın bıraktığı düşünülen kimyasal atıklar nedeniyle siyah ve mavi akan dere, Alibeyköy Barajı'na ulaşıyor.
- 08.11.2020 08 Kas 11:01 Osmanlı Saray Kadayıfı tatlı tatlı dünyaya açılıyor
Osmanlı Saray Kadayıfı Yönetim Kurulu Başkanı Eser Turan, geçen yıl Katar, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden yatırımcılarla görüşmeleri olduğunu belirterek, "Bunun haricinde Almanya, Belçika, Portekiz ve Azerbaycan gibi ülkelerden de franchising teklifleri almaktayız." dedi.
- 07.11.2020 07 Kas 11:25 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda seferler başladı ve günlük yolcu sayısı 80 bine ulaştı.
- 04.11.2020 04 Kas 09:49 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
İSTANBUL'da barajların doluluk oranı yüzde 30'un altına düşerek 29.43 oldu.
- 01.11.2020 01 Kas 16:47 Futsal Milli Takımı, Yunanistan maçlarının hazırlıklarına devam ediyor
Futsal Milli Takımı, 6-10 Kasım'da Yunanistan ile oynayacağı 2022 Avrupa Şampiyonası play-off müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor.
- 29.10.2020 29 Eki 19:02 Eyüpsultan?da 29 Ekim coşkuyla kutlandı
? Eyüpsultan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü coşku dolu etkinliklerle kutlandı.
- 28.10.2020 28 Eki 14:46 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı açıldı
Avrupa Yakası'nın ilk sürücüsüz metrosu Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, sefere başladı.
- 28.10.2020 28 Eki 14:19 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda seferler başladı
Saatte 140 bin yolcu kapasiteli ve 6 ilçeden geçen M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu yolcu taşımacılığına başladı.
- 27.10.2020 27 Eki 15:40 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4
1-AKOM; BU GECEDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR BAŞLIYOR AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere bugün gece başlayacak yerel sağanak yağışların aralıklarla önümüzdeki hafta başına (Pazartesi) kadar devam edeceği belirtildi.
- 27.10.2020 27 Eki 15:07 İstanbul barajları kritik seviyede; Alibeyköy Barajı'nda eski elektrik direkleri ortaya çıktı
Elif YAVUZ-Ali AKSOYER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,DHA İSTANBUL'un barajları her geçen gün daha çok alarm veriyor.
- 26.10.2020 26 Eki 17:57 Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçları aday kadrosu açıklandı
Futsal Milli Takımı'nın 6-10 Kasım'da Yunanistan ile oynayacağı 2022 Avrupa Şampiyonası play-off müsabakaları aday kadrosu açıklandı.
- 26.10.2020 26 Eki 14:41 Alibeyköy barajında korkutan görüntü
İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 2015 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilerken Alibeyköy Barajı'nın son durumu ise havadan görüntülendi.
- 26.10.2020 26 Eki 12:56 Günün özeti
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikBeyazıt Meydanı'nda Fransa'nın İslam'a karşı açıklamaları protesto edildiBeyazıt Meydanı'nda bir araya gelen bir grup, Fransa'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin bazı binaların cephelerine asılmasına tepki gösterdi.
- 26.10.2020 26 Eki 12:43 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor
İBB, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının, 28 Ekim saat 12.00'den itibaren İstanbulluların hizmetine açılacağını duyurdu. İlk 2 gün ücretsiz hizmet verilecek hatta, günde 352 sefer yapılacağı ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla da entegrasyonu bulunan hattın, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebileceği ifade edildi.
- 25.10.2020 25 Eki 09:35 İstanbul'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada
İstanbul'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada Patenci gençler otobüslerin arkasına tutunarak seyretti Sepetli motosikletteki 7 genç yürekleri ağza getirdi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde patenli gençler, trafikte giden otobüslerin ve motosikletlinin...
- 20.10.2020 20 Eki 15:31 Meriç Nehri'nde ceset bulundu
Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.
- 20.10.2020 20 Eki 12:20 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
İSTANBUL BARAJLARINDA ALARM...PROF. DR. ŞEN: İKİ HAFTADIR SÜREN YAĞIŞLARIN FAYDASI OLMADI- İstanbul'un barajlarındaki doluluk seviyesi son 15 günde yüzde 35,36 dan 32,03'e kadar geriledi.
- 19.10.2020 19 Eki 00:59 Son dakika haber | İstanbul'da çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada
Bir son dakika haberine göre Mega kentin çeşitli ilçelerinde küçük yaştaki çocuklar ölümle burun buruna geldi.
- 18.10.2020 18 Eki 09:53 Son dakika haberi! İstanbul'da çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada
Bir son dakika haberine göre - (Özel) İstanbul'da çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada Bağcılar'da seyir halindeki aracın içerisinden çocuğun bacağını sarkıttılar Mega kentin çeşitli ilçelerinde küçük yaştaki çocuklar ölümle burun buruna geldi.
- 15.10.2020 15 Eki 17:22 "Alibeyköy Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği" İBB Meclisi'nde onaylandı
Saçak parseller olarak adlandırılan, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerinde bulunan, 6 bin 500 konutu ve yaklaşık 30 bin kişiyi ilgilendiren sorun tarihe karışıyor.
- 09.10.2020 09 Eki 13:27 Son dakika haberi... BAKAN KURUM, GAZİOSMANPAŞA'DA 1739 KONUTUN TEMELİNİ ATTI
Son dakika gündem haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaizosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1739 konutun temel atma törenine katıldı.
- 09.10.2020 09 Eki 12:47 Bakan Kurum: İstanbul'daki gürültü problemini çözmek için bariyerler yapıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da millet bahçeleri açtıklarını belirterek, "Bu 3 millet bahçemiz, Alibeyköy Barajı'ndan başlayan gençlik parkları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile Haliç'e ve Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan yeşil bir ağ oluşturuyor.
- 05.10.2020 05 Eki 13:13 TFF'den Spor Toto BAL değerlendirmesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ile ilgili istatistikleri yayımladı.
- 05.10.2020 05 Eki 11:11 İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 35,7 seviyesinde
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35,72 seviyesinde bulunuyor.
- 02.10.2020 02 Eki 16:44 İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi
İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı Sena Koçak'a hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Emre Etyemez, ilk duruşmada tahliye edildi.
- 29.09.2020 29 Eyl 10:43 Eyüpsultan mesleki eğitim kurs kayıtları başladı
Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne bağlı Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursu (ESMEK), 31 farklı branşta 4 merkezle Eyüpsultanlı vatandaşlara eğitim vermeye başlayacak.
- 28.09.2020 28 Eyl 12:59 Eyüpsultan'da temizlik seferberliği devam ediyor
Eyüpsultan Belediyesi tarafından Covid-19 vakalarının artmaya başlaması üzerine yeniden başlatılan Temizlik ve Dezenfeksiyon Seferberliği devam ediyor.
- 27.09.2020 27 Eyl 08:19 Bir ayda 7 otomobil ve 1 motosiklet çaldığı gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
İstanbul'da son bir ayda 7 otomobil ve 1 motosiklet çaldığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 27.09.2020 27 Eyl 00:59 Çaldıkları otomobille "TikTok" videosu çeken hırsızlar yakalandı
İstanbul'da çaldıkları otomobillerin içinde "Tiktok" videosu çeken hırsızlar yakalandı.
- 26.09.2020 26 Eyl 15:14 Çalıntı otomobille sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler yakalandı
İstanbul'da bir ay içerisinde 7 otomobil ve 1 motosiklet çalan 1'i kadın 3 şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı.
- 26.09.2020 26 Eyl 14:58 Çaldıkları otomobille "TikTok" videosu çeken hırsızlar yakalandı
- Çaldıkları otomobille "TikTok" videosu çeken hırsızlar yakalandı İstanbul'da çaldıkları otomobillerin içinde "Tiktok" videosu çeken hırsızlar yakalandı.
- 26.09.2020 26 Eyl 14:49 İstanbul'da bir ayda 7 otomobil ve 1 motosiklet çaldığı gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
İstanbul'da son bir ayda 7 otomobil ve 1 motosiklet çaldığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.
- 24.09.2020 24 Eyl 07:08 Son dakika! Bakan Soylu'dan Anayasa mahkemesi ile ilgili açılama
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Anayasa Mahkemesi gibi çok saygın bir ortamla sorunumuzun olması mümkün değil. Ama kişisel sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki Devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmemiz mümkün değil. Çünkü hepimiz ülke için çalışıyoruz.
- 24.09.2020 24 Eyl 03:54 Son dakika! Bakan Soylu'dan Anayasa mahkemesi ile ilgili açılama
Bir son dakika haberine göre Bakan Soylu'dan Anayasa mahkemesi ile ilgili açılama "Bu bir PKK terör örgütü bildirisidir" "15 Temmuz'u Fabrika işçisi değil Kamu yaptı" "Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini ben FETÖ'den uzaklaştırdım, ihraç ettim" "Sayın cumhurbaşkanımız Cenab-ı Allah ile kuvvetli sözleşmesi olan...
- 23.09.2020 23 Eyl 23:17 Bakan Soylu'dan Anayasa mahkemesi ile ilgili açılama
Bakan Soylu'dan Anayasa mahkemesi ile ilgili açılama "Anayasa Mahkemesi gibi çok saygın bir ortamla kişisel sorunumuzun olması mümkün değil" "Müzakere koşullarından tutun rezil bir bildiri bu" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Anayasa Mahkemesi gibi çok saygın bir ortamla sorunumuzun olması...
- 23.09.2020 23 Eyl 23:08 Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki...
Son dakika habere göre Bakan Soylu: "Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz.
- 23.09.2020 23 Eyl 15:05 İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 40'ın altına indi
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,6 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine indi.
- 23.09.2020 23 Eyl 14:33 Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla son buldu
Eyüpsultan Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bir dizi sportif faaliyet gerçekleştirdi.
- 23.09.2020 23 Eyl 14:03 Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor
İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor.
- 22.09.2020 22 Eyl 12:47 İstanbul barajları son 5 yılın en düşük seviyesine indi
İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlar kırmızı alarm vermeye başladı. Su seviyesi son 5 yılın en düşük oranını görürken yetkililer tedbir alınması gerektiğini vurguladı.
- 21.09.2020 21 Eyl 10:44 Sultangazi'de baraj suyu yeşile döndü
İstanbul Sultangazi'deki Alibeyköy Barajı, dökülen kimyasal atıklar nedeniyle yeşile döndü.