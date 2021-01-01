Son Dakika Alibeyköy Haberleri

19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'vitrin mankeni' sözlerine muhalefetten tepki: 'Bütün başı örtülü kadınlardan özür dilemeli' CHP'nin eski milletvekili Fikri Sağlar'ın türbanlı hakimlere yönelik sarf ettiği sözler hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin oy almak için bazı yerlerde birkaç başörtülü kişiyi vitrin mankeni gibi kullandığı görüşünü savundu.

18:00 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı açıldı Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvayı'nın 12 istasyon ve 8,8 km'den oluşan Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmın resmi açılışı bugün gerçekleştirildi.

16:17 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk kısmı açıldı! Törene Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener de katıldı Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın Cibali - Alibeyköy Cep Otogarı arasındaki ilk kısmı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de katıldığı törenle hizmete girdi.

16:15 Kılıçdaroğlu: "Birlikte kavgasız, huzur içinde, gelişmiş bir Türkiye istiyoruz" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz Millet İttifakı olarak kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz, kavgasız yaşamak istiyoruz.

08:59 GÜNDEM / 1 Ocak 2021 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış törenine katılacak.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 1 Ocak 2021 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış törenine katılacak.

18:39 İmamoğlu'dan "Şeb-i Arus" tartışmalarına yanıt: Kur'an Arapça okunmalıydı, Türkçe ezan ise törende okunmadı İBB'nin düzenlediği Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim, teşrik tekbiri ve Naat-ı Şerif'in Türkçe okunması tepkilere neden olmuştu. Konuya ilişkin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepkilere yanıt geldi. İmamoğlu, "Bence de Şeb-i Arus töreninde, Yüce Kur'an'ın Arapça okunması gerekir. Bunu derken, unutmayalım ki dilimiz bizim için önemli" dedi.

13:14 (Havadan görüntülerle) ELMALI BARAJINDA YEŞİL ÖRTÜ SÜRÜYOR İSTANBUL'un barajlarında geçtiğimiz hafta yağmurların etkisiyle artmaya başlayan doluluk oranları yeniden düşüşe geçti.

18:47 Eyüpsultan'da korkutan yangın Eyüpsultan'da ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

10:22 Son dakika: Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü Son dakika genel haberi... Suların yüzlerce metre çekildiği Büyükçekmece Gölü çorak araziye döndü Son yağmurlar İstanbul'a 1 günlük su kazandırdı Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul'da susuzluk alarmı devam ediyor.

17:23 Haliç'te martı ve kazların yemek yeme sırası görenleri mest ediyor - Haliç'te martı ve kazların yemek yeme sırası görenleri mest ediyor 'Gel' dediği martı ve kazlar, yemek yemek için sırayla geliyor sırayla giriyor Yürüyüş yapmak için Alibeyköy'den Sütlüce Sahil'e gelen Adem Yavuzdoğan'ın pastane ve fırınlardan topladığı bayat ekmekler yıllardır martı ve...

17:40 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı 1 Ocak'ta hizmete giriyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Alibeyköy-Eminönü tramvay hattında incelemelerde bulunarak test sürüşü gerçekleştirdi. İmamoğlu, test sürüşünde Alibeyköy'den Cibali İstasyonu'na kadar olan kısmın 1 Ocak'ta hizmete gireceğini ifade etti.

10:36 Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi (TEKRAR) İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk ortalama yüzde 22,15 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

18:07 Barajlardaki su seviyesi ortalaması yüzde 22'ye indi İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk ortalama yüzde 22,15 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

14:13 İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İstanbul'da bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22 seviyesine kadar düştü.

09:05 Suların çekildiği Büyükçekmece Barajı'nda korkutan görüntü İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22 seviyesine kadar düştü.

12:55 Alibeyköy Barajında korkutan görüntü Alibeyköy Barajında korkutan görüntü Mağlova Kemeri'nin ayakları görünmeye başladı İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22.66 seviyesine kadar düştü.

00:59 Eyüpsultan'da hafta sonu pazarlarının günü değişti Korona virüs tedbirleri kapsamında Eyüpsultan'da hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kurulan pazarların günlerinde değişiklik yapıldı.

12:59 Eyüpsultan'da hafta sonu pazarlarının günü değişti Korona virüs tedbirleri kapsamında Eyüpsultan'da hafta sonu cumartesi ve pazar günleri kurulan pazarların günlerinde değişiklik yapıldı.

14:23 İmamoğlu müjdeyi verdi: İBB inşaatları duran 4 metro hattı için çalışmalara başlıyor İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt dışından buldukları 580 milyon dolarlık finansmanla inşaatları tümden durmuş olan Kaynarca - Pendik – Tuzla, Çekmeköy - Sancaktepe – Sultanbeyli, Kirazlı - Halkalı ve Mahmutbey - Bahçeşehir – Esenyurt metro hatlarının inşaatlarına başlayacaklarını söyledi.

13:43 İBB'den 580 milyon dolarlık Eurobond ihracatı İBB'den 580 milyon dolarlık Eurobond ihracatı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "4 metro hattında inşaatlara hızla başlayacağız" "33 yıl sonra bir belediye tarafından ihraç edilen ilk Eurobond oldu" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yurt dışından buldukları 580 milyon dolarlık Eurobond ihracatı...

23:06 DSİ'den baraj doluluklarıyla ilgili açıklama Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, barajlarda yeterli doluluk olduğunu, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmadığını açıkladı.

16:59 DSİ'den baraj doluluklarıyla ilgili açıklama Açıklaması Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, barajlarda yeterli doluluk olduğunu, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmadığını bildirdi.

11:50 İstanbul'da sis etkili oldu İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis güzel görüntüler oluşturdu.

19:46 İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayılarının rekor kırdığı günde İstanbul'da alışık olmadığımız bir görüntü yaşandı. 231'i bulaşıcı hastalık olmak üzere 493 kişinin öldüğü İstanbul'da cenazelerin İBB'nin otobüsünün bagajında taşındığı görüldü.

13:46 Alibeyköy'de ilköğretim okulu müdürü hakkında 'kaçak kurs" soruşturması İSTANBUL'da Alibeyköy'de bir ilköğretim okulunun müdürü A.E. hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bilgisi dışında öğrencilerden yaklaşık 3 bin TL toplayarak "kaçak kurs" faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

16:55 Alibeyköy Stadı yenilendi Eyüpsultan Alibeyköy Stadı, yenilenerek hizmete açıldı.

12:22 Eyüpsultan'da kan bağışı seferberliği Korona virüs nedeniyle kan bağışlarının düştüğü şu günlerde Eyüpsultan Belediyesi, Türk Kızılay Eyüpsultan Şubesi ile birlikte kan bağışı seferberliği başlattı.

10:50 İstanbul'da susuzluk alarmı İstanbul'da susuzluk alarmı Son 3 günde yağan yağmurlar barajlara etki etmedi İstanbul barajlarında son 10 yılın en düşük seviyesi ölçüldü Uzmanlar İstanbul'un 2 aylık suyu kaldığı yönde uyardı İstanbul'da aylardır yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en...

11:55 Barajlardaki su, son 10 yılın en düşük seviyesinde Son yağışlara rağmen İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 26,82 ile son 10 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor.

21:45 Şehirler arası otobüsteki kasklı yolcu paniğe neden oldu Alibeyköy Otogarı'ndan hareket eden bir otobüse kaskla binen yolcu paniğe yol açtı.

21:43 Ümraniye'de hareketli dakikalar! Canlı bomba olduğunu söyleyen şahıs paniğe neden oldu İstanbul Ümraniye'de şehirlerarası otobüs terminalinde canlı bomba olduğunu söyleyen bir şahıs, büyük paniğe neden oldu. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası otobüsten indirilen şahıs gözaltına alındı.

21:32 Ümraniye'de hareketli dakikalar ÜMRANİYE'de şehirlerarası otobüs terminalinde bomba paniği yaşandı.

15:14 Eyüpsultan'da Kış Spor Okulları'nda eğitimler tüm hızıyla devam ediyor Eyüpsultan Belediyesi'nin, çocukların ve gençlerin spor yapmalarını imkan sağlamak için her yıl periyodik olarak düzenlediği Kış Spor Okulları'nda eğitimler devam ediyor.

14:25 Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul ve Ankara'da su sıkıntısı yaşanmasını beklemediklerini belirterek gerekli yatırımları hayata geçirdiklerini duyurdu. Pakdemirli, bugün itibariyle İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı ortalamasının yüzde 27, Ankara'nın ise yüzde 13 olduğunu belirtti.

09:20 Minibüs şoförlerinin '3 dakika erken geldin' kavgası kanlı bitti İstanbul Bağcılar'da bir minibüs sürücüsü, son durağa 3 dakika erken geldiği için tartıştığı başka bir şoför arkadaşı tarafından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden minibüsle kaçarken, yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

14:24 Alibeyköy meydanı yenileniyor İnegöl Belediyesi, Alibeyköy kırsal mahallesinde 800 yıllık ağaçların bulunduğu tarihi meydanı yeniden düzenlemek için çalışmalara başladı.

10:33 Futsal Milli Takımı, yarın Yunanistan ile deplasmanda karşılaşacak Futsal Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası play-off rövanş mücadelesinde yarın deplasmanda Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

11:01 Osmanlı Saray Kadayıfı tatlı tatlı dünyaya açılıyor Osmanlı Saray Kadayıfı Yönetim Kurulu Başkanı Eser Turan, geçen yıl Katar, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden yatırımcılarla görüşmeleri olduğunu belirterek, "Bunun haricinde Almanya, Belçika, Portekiz ve Azerbaycan gibi ülkelerden de franchising teklifleri almaktayız." dedi.

09:49 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 İSTANBUL'da barajların doluluk oranı yüzde 30'un altına düşerek 29.43 oldu.

16:47 Futsal Milli Takımı, Yunanistan maçlarının hazırlıklarına devam ediyor Futsal Milli Takımı, 6-10 Kasım'da Yunanistan ile oynayacağı 2022 Avrupa Şampiyonası play-off müsabakalarının hazırlıklarını sürdürüyor.

19:02 Eyüpsultan?da 29 Ekim coşkuyla kutlandı ? Eyüpsultan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü coşku dolu etkinliklerle kutlandı.

14:19 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosunda seferler başladı Saatte 140 bin yolcu kapasiteli ve 6 ilçeden geçen M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu yolcu taşımacılığına başladı.

15:40 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-4 1-AKOM; BU GECEDEN İTİBAREN YAĞIŞLAR BAŞLIYOR AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere bugün gece başlayacak yerel sağanak yağışların aralıklarla önümüzdeki hafta başına (Pazartesi) kadar devam edeceği belirtildi.

17:57 Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçları aday kadrosu açıklandı Futsal Milli Takımı'nın 6-10 Kasım'da Yunanistan ile oynayacağı 2022 Avrupa Şampiyonası play-off müsabakaları aday kadrosu açıklandı.

14:41 Alibeyköy barajında korkutan görüntü İstanbul'daki barajların doluluk oranları, 2015 yılından bu yana en düşük seviyesine gerilerken Alibeyköy Barajı'nın son durumu ise havadan görüntülendi.

12:56 Günün özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledikBeyazıt Meydanı'nda Fransa'nın İslam'a karşı açıklamaları protesto edildiBeyazıt Meydanı'nda bir araya gelen bir grup, Fransa'da Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin bazı binaların cephelerine asılmasına tepki gösterdi.

12:43 Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda seferler 28 Ekim'de başlıyor İBB, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro hattının, 28 Ekim saat 12.00'den itibaren İstanbulluların hizmetine açılacağını duyurdu. İlk 2 gün ücretsiz hizmet verilecek hatta, günde 352 sefer yapılacağı ve diğer toplu ulaşım araçlarıyla da entegrasyonu bulunan hattın, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebileceği ifade edildi.

09:35 İstanbul'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada İstanbul'da patenli ve motosikletli gençlerin tehlikeli yolculukları kamerada Patenci gençler otobüslerin arkasına tutunarak seyretti Sepetli motosikletteki 7 genç yürekleri ağza getirdi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde patenli gençler, trafikte giden otobüslerin ve motosikletlinin...

12:20 DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3 İSTANBUL BARAJLARINDA ALARM...PROF. DR. ŞEN: İKİ HAFTADIR SÜREN YAĞIŞLARIN FAYDASI OLMADI- İstanbul'un barajlarındaki doluluk seviyesi son 15 günde yüzde 35,36 dan 32,03'e kadar geriledi.

00:59 Son dakika haber | İstanbul'da çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada Bir son dakika haberine göre Mega kentin çeşitli ilçelerinde küçük yaştaki çocuklar ölümle burun buruna geldi.

09:53 Son dakika haberi! İstanbul'da çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada Bir son dakika haberine göre - (Özel) İstanbul'da çocukların ölümle burun buruna geldiği anlar kamerada Bağcılar'da seyir halindeki aracın içerisinden çocuğun bacağını sarkıttılar Mega kentin çeşitli ilçelerinde küçük yaştaki çocuklar ölümle burun buruna geldi.

17:22 "Alibeyköy Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği" İBB Meclisi'nde onaylandı Saçak parseller olarak adlandırılan, Akşemsettin, Çırçır, Yeşilpınar ve Karadolap mahallelerinde bulunan, 6 bin 500 konutu ve yaklaşık 30 bin kişiyi ilgilendiren sorun tarihe karışıyor.

13:27 Son dakika haberi... BAKAN KURUM, GAZİOSMANPAŞA'DA 1739 KONUTUN TEMELİNİ ATTI Son dakika gündem haberine göre ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaizosmanpaşa Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1739 konutun temel atma törenine katıldı.

12:47 Bakan Kurum: İstanbul'daki gürültü problemini çözmek için bariyerler yapıyoruz Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Esenler, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da millet bahçeleri açtıklarını belirterek, "Bu 3 millet bahçemiz, Alibeyköy Barajı'ndan başlayan gençlik parkları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ile Haliç'e ve Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan yeşil bir ağ oluşturuyor.

13:13 TFF'den Spor Toto BAL değerlendirmesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ile ilgili istatistikleri yayımladı.

16:44 İstanbul'da trafikte tartıştığı kadına dehşeti yaşatan sanık ilk duruşmada tahliye edildi İstanbul Alibeyköy'de trafikte tartıştığı Sena Koçak'a hakaret ettiği ve aracının kaportasına çıkıp ön camını kırdığı iddiasıyla 4 ayrı suçtan 8 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Emre Etyemez, ilk duruşmada tahliye edildi.

10:43 Eyüpsultan mesleki eğitim kurs kayıtları başladı Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne bağlı Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursu (ESMEK), 31 farklı branşta 4 merkezle Eyüpsultanlı vatandaşlara eğitim vermeye başlayacak.

12:59 Eyüpsultan'da temizlik seferberliği devam ediyor Eyüpsultan Belediyesi tarafından Covid-19 vakalarının artmaya başlaması üzerine yeniden başlatılan Temizlik ve Dezenfeksiyon Seferberliği devam ediyor.

08:19 Bir ayda 7 otomobil ve 1 motosiklet çaldığı gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı İstanbul'da son bir ayda 7 otomobil ve 1 motosiklet çaldığı gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

15:14 Çalıntı otomobille sosyal medyada paylaşım yapan şüpheliler yakalandı İstanbul'da bir ay içerisinde 7 otomobil ve 1 motosiklet çalan 1'i kadın 3 şüpheli polisin operasyonu sonucu yakalandı.

14:58 Çaldıkları otomobille "TikTok" videosu çeken hırsızlar yakalandı - Çaldıkları otomobille "TikTok" videosu çeken hırsızlar yakalandı İstanbul'da çaldıkları otomobillerin içinde "Tiktok" videosu çeken hırsızlar yakalandı.

07:08 Son dakika! Bakan Soylu'dan Anayasa mahkemesi ile ilgili açılama Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Anayasa Mahkemesi gibi çok saygın bir ortamla sorunumuzun olması mümkün değil. Ama kişisel sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki Devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmemiz mümkün değil. Çünkü hepimiz ülke için çalışıyoruz.

03:54 Son dakika! Bakan Soylu'dan Anayasa mahkemesi ile ilgili açılama Bir son dakika haberine göre Bakan Soylu'dan Anayasa mahkemesi ile ilgili açılama "Bu bir PKK terör örgütü bildirisidir" "15 Temmuz'u Fabrika işçisi değil Kamu yaptı" "Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini ben FETÖ'den uzaklaştırdım, ihraç ettim" "Sayın cumhurbaşkanımız Cenab-ı Allah ile kuvvetli sözleşmesi olan...

23:17 Bakan Soylu'dan Anayasa mahkemesi ile ilgili açılama Bakan Soylu'dan Anayasa mahkemesi ile ilgili açılama "Anayasa Mahkemesi gibi çok saygın bir ortamla kişisel sorunumuzun olması mümkün değil" "Müzakere koşullarından tutun rezil bir bildiri bu" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Anayasa Mahkemesi gibi çok saygın bir ortamla sorunumuzun olması...

23:08 Son dakika haberi: Bakan Soylu: "Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki... Son dakika habere göre Bakan Soylu: "Bizim Anayasa Mahkemesiyle kişisel bir sorunumuzun olması mümkün değil. Elbette ki devletin tepesinde böyle bir sorunu kabul edebilmesi doğru değil. Hepimiz ülke için çalışıyoruz.

15:05 İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 40'ın altına indi İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 39,6 ile son 10 yılın en düşük ikinci seviyesine indi.

14:33 Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri bisiklet turuyla son buldu Eyüpsultan Belediyesi, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında bir dizi sportif faaliyet gerçekleştirdi.

14:03 Barajlardaki su seviyesi alarm veriyor İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor.

12:47 İstanbul barajları son 5 yılın en düşük seviyesine indi İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlar kırmızı alarm vermeye başladı. Su seviyesi son 5 yılın en düşük oranını görürken yetkililer tedbir alınması gerektiğini vurguladı.