Hem vatandaş hem de esnaf isyanda! Alibeyköy pazarında kokudan durulmuyor - Son Dakika
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Sağlık

Hem vatandaş hem de esnaf isyanda! Alibeyköy pazarında kokudan durulmuyor

Hem vatandaş hem de esnaf isyanda! Alibeyköy pazarında kokudan durulmuyor

Alibeyköy Deresi'nin kirlilik ve koku sorunu, havaların ısınmasıyla yeniden gündeme geldi. Özellikle son birkaç haftada ağırlaşan koku, hem vatandaşları hem de esnafı olumsuz etkiliyor. Deredeki kirlilik, çevreye zarar vermenin yanı sıra sağlık sorunlarına da yol açıyor.

07.08.2024 14:42
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Alibeyköy sakinlerinin başı Alibeyköy Deresi'nin adeta kronikleşen kirlilik ve koku sorunuyla dertte... İSKİ yetkililerine ve Genel Müdür Şafak Başa'ya defalarca bildirilmesine rağmen konuyla ilgili henüz bir adım atılmış değil. Özellikle birkaç haftadır ağırlaşan koku dolayısıyla hem vatandaş hem de esnaf mağduriyet yaşıyor.

Hem vatandaş hem de esnaf isyanda! Alibeyköy pazarında kokudan durulmuyor

YETKİLİLERDEN ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Dere yanına açılan pazar yerinde esnaflık yapanlar alışveriş yaparken müşterilerinin kokudan rahatsız olduğunu belirterek "Yetkililerin bu duruma acil çözüm bulmasını bekliyoruz" çağrısında bulundu. Bu sorun yüzünden müşteri kaybettiklerini belirten bir esnaf, "Müşteriyi içeride tutamıyoruz. Yerleşkenin tam ortasında yaşanan ağır kokudan insanlar yürüyemiyor alışveriş yapamıyor herkes rahatsız" şeklinde sitem etti.

Hem vatandaş hem de esnaf isyanda! Alibeyköy pazarında kokudan durulmuyor

ÇEVRE SAKİNLERİ DE DERTLİ

Havaların ısınmasıyla pis kokunun dayanılmaz hale geldiğini belirten çevre sakinleri, Alibeyköy Deresi'nin bir an önce temizlenmesini ve koku sorununun çözülmesini istiyor. Dere kenarında 1250 öğrencinin eğitim gördüğü ilk ve ortaöğretime çocuklarını gönderen ebeveynler ise "İmamoğlu'na ve İSKİ Müdürüne sesleniyoruz. Lütfen bu isyanımıza kulak versinler. İnsan gibi yaşamak bizim de hakkımız" diyerek çağrıda bulundu.

Hem vatandaş hem de esnaf isyanda! Alibeyköy pazarında kokudan durulmuyor

GEÇEN YIL DERE TAŞMIŞ, EVLERİ SU BASMIŞTI

Geçtiğimiz yıl İmrahor Mahallesi'nde bu dere taşmış ve birçok vatandaşın evini su basmıştı. Evleri sular altında kalan vatandalar da "Yağmur'da da su basıyor, bölgede yaşayanların can güvenliği yok" diyerek endişelerini dile getirdi.

İSKİ, Çevre, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hem vatandaş hem de esnaf isyanda! Alibeyköy pazarında kokudan durulmuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Erbil Doğru: Acele etmeyin İmamoğlu kızını eşini ülke ülke gezsin size bir ara bakar daha seçime çok var.. 74 14 Yanıtla
  • Taner Ozkaya: hersey güzel oluyor mu , 51 10 Yanıtla
  • Tuncay Gökdemir: Arıtma tasarrufundandır o. Tatile para lazım 45 5 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: ekram beye söyleyin çözer 43 7 Yanıtla
  • Murat Çevre: Daha ne istiyorsunuz mis gibi parfüm kokulu Sizede iyilik yaramıyor Adam dedi her şey güzel olacak diye 43 4 Yanıtla
  • Ulaş Kepe: Daha çok beklerler 35 2 Yanıtla
  • Ali yildirim: Herşey çok güzel oluyor, iki slogana başkan oldular ve son durum !! 32 3 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Ekrem tatilde :))))) 27 5 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı: sıkıntı yok Fransa'da ki valeybol finali bitsin gelecekler ?????????????? 22 5 Yanıtla
  • Turan Alan: Herşey cok güzel oluyor işte devam 20 4 Yanıtla
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