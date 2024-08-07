Hem vatandaş hem de esnaf isyanda! Alibeyköy pazarında kokudan durulmuyor

Sağlık

Alibeyköy sakinlerinin başı Alibeyköy Deresi'nin adeta kronikleşen kirlilik ve koku sorunuyla dertte... İSKİ yetkililerine ve Genel Müdür Şafak Başa'ya defalarca bildirilmesine rağmen konuyla ilgili henüz bir adım atılmış değil. Özellikle birkaç haftadır ağırlaşan koku dolayısıyla hem vatandaş hem de esnaf mağduriyet yaşıyor.

YETKİLİLERDEN ACİL ÇÖZÜM BEKLİYORLAR

Dere yanına açılan pazar yerinde esnaflık yapanlar alışveriş yaparken müşterilerinin kokudan rahatsız olduğunu belirterek "Yetkililerin bu duruma acil çözüm bulmasını bekliyoruz" çağrısında bulundu. Bu sorun yüzünden müşteri kaybettiklerini belirten bir esnaf, "Müşteriyi içeride tutamıyoruz. Yerleşkenin tam ortasında yaşanan ağır kokudan insanlar yürüyemiyor alışveriş yapamıyor herkes rahatsız" şeklinde sitem etti.

ÇEVRE SAKİNLERİ DE DERTLİ

Havaların ısınmasıyla pis kokunun dayanılmaz hale geldiğini belirten çevre sakinleri, Alibeyköy Deresi'nin bir an önce temizlenmesini ve koku sorununun çözülmesini istiyor. Dere kenarında 1250 öğrencinin eğitim gördüğü ilk ve ortaöğretime çocuklarını gönderen ebeveynler ise "İmamoğlu'na ve İSKİ Müdürüne sesleniyoruz. Lütfen bu isyanımıza kulak versinler. İnsan gibi yaşamak bizim de hakkımız" diyerek çağrıda bulundu.

GEÇEN YIL DERE TAŞMIŞ, EVLERİ SU BASMIŞTI

Geçtiğimiz yıl İmrahor Mahallesi'nde bu dere taşmış ve birçok vatandaşın evini su basmıştı. Evleri sular altında kalan vatandalar da "Yağmur'da da su basıyor, bölgede yaşayanların can güvenliği yok" diyerek endişelerini dile getirdi.