Lise öğrencileri, aralarına aldıkları arkadaşlarını tekme tokat dövüp bayılttılar - Son Dakika
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Lise öğrencileri, aralarına aldıkları arkadaşlarını tekme tokat dövüp bayılttılar

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İstanbul Eyüpsultan'da, Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi'nde kız öğrenciler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Darp edilerek bayılan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayın görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.

30.10.2024 17:10
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Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi'nde birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiasıyla öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkışında birbirine giren öğrencilerin yumruklu, tekmeli kavgası esnasında darp ettikleri bir öğrenci bayıldı. Yaşanan o anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

ARKADAŞLARINI DÖVE DÖVE BAYILTTILAR

Olay, önceki gün Eyüpsultan Alibeyköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haydar Akçelik Kız Meslek Lisesi öğrencileri birbirlerini okul idaresine şikayet ettikleri iddiası nedeniyle bir grup öğrenci arasında tartışma çıktı. Öğrenciler arasında yaşanan sözlü tartışma okul çıkışı bir anda şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu kavga esnasında öğrencilerden biri darp edildiği esnada bayıldı.

Eyüpsultan'da Kız Öğrenciler Arasında Kavga: Bir Öğrenci Bayıldı

KAVGA ANI KAMERADA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan öğrenci S.E., daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler arasında yaşanan yumruk ve tekmelerin havada uçtuğu o anlar başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor.

Lise öğrencileri, aralarına aldıkları arkadaşlarını tekme tokat dövüp bayılttılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lise öğrencileri, aralarına aldıkları arkadaşlarını tekme tokat dövüp bayılttılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Fatihin Aslanı null:
    Bunların hiç kimseye faydası yok zararlarından başka okuldan uzaklaştırın bu kendini bilmez kişileri 101 3 Yanıtla
  • Kadir null:
    Bu genclikten ne köy olur ne kasaba yazik onlari okusun adam olsun diye okula gonderen ailerinin emeklerine bunlarin kendilerine faydası yokki vatana millete ne faydasi olabilir 54 2 Yanıtla
  • Emre Bey:
    Z kuşağı formunda Şu bir gerçek gerçekten bu ülkedeki gençlerin bir kısmı böyle boş böyle bitik 26 2 Yanıtla
  • Hasan Yılmaz:
    Toplum olarak şiddete eğilimliyiz. En ufak bir olayda kavga,itisme ve cinayete varan olaylar meydana geliyor. 9 0 Yanıtla
  • kaan atak:
    Bunlara mi ülke teslim edilecek ...sizin gibi gencliğin ta...... 3 0 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Z kuşağı ergenlik diye aptalca birşey cıkardı lar ondan bu gençlik böyle ceza almalılar Birtane daha gencecik kız vardı arkadaşları dövmüştü uçurumda aşaya atılmış tı önce ifadeye capeılmışlardı serbest sonra ceza aldılar bunlarda almalı arkası gelecek geldikten sonra önlemin bir anlamı yok şimdikiler de ahlak edep terbiye yok yeni nesil ye birşey yok ahlak yoksunu bir nesil var ne yazıkki 0 0 Yanıtla
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