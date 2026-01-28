AK Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın: "Bizden başka hiç kimsenin sorunları çözemeyeceğinin milletimiz farkında, bilincinde" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın: "Bizden başka hiç kimsenin sorunları çözemeyeceğinin milletimiz farkında, bilincinde"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın: "Bizden başka hiç kimsenin sorunları çözemeyeceğinin milletimiz farkında, bilincinde"
28.01.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Eyüpsultan Alibeyköy'de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, halkla iç içe olduklarını söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Eyüpsultan Alibeyköy'de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, halkla iç içe olduklarını söyledi. Ayaydın, "Bizden başka hiç kimsenin sorunları çözemeyeceğinin milletimiz farkında, bilincinde" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın, beraberindeki heyetle Eyüpsultan Alibeyköy esnafını ziyaret etti. Çarşı gezisinde ayaküstü sohbet ettiği vatandaşların da istek ve taleplerini kaydeden Ayaydın, bir derneği ve ihtiyaç sahibi aileyi de ziyaret etti.

"Vatandaşlarımıza hal ve hatırlarını soruyoruz, bir eksikleri varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Ziyaretin amacından bahseden Milletvekili Ayaydın, "Bugün Eyüpsultan'dayız ilçe teşkilatımızla beraber. AK Parti kadroları olarak her zaman vatandaşlarımızla beraberiz. Bugün Eyüpsultan ilçemizdeyiz. Her esnafımızın, her mahallemizin her kapımızı çalıyoruz. Vatandaşlarımıza hal ve hatırlarını soruyoruz, bir eksikleri varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her zaman vatandaşlarımızla, milletimizle iç içe olan bir parti olduk. Aynı şekilde de olmaya devam ediyoruz Bugün de Eyüpsultan halkıyla beraberiz" şeklinde konuştu.

"Bizden başka hiç kimsenin sorunları çözemeyeceğinin milletimiz farkında, bilincinde"

Ayaydın, "Biz her girdiğimiz yere not defterlerimizle giriyoruz. Ama Allah'a çok şükürler olsun öncelikle Cumhurbaşkanımıza olan teveccüh çok büyük. AK Parti kadrolarına olan teveccühte aynı şekilde büyük. Bizden başka hiç kimsenin sorunları çözemeyeceğinin milletimiz farkında, bilincinde. Biz de bir eksikleri varsa her zaman notlarımızı alıyoruz, gereken yerlere bildiriyoruz. Bizler olsun, teşkilatımız olsun, bakanlıklarımız olsun, kurumlarımız olsun her türlü vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da tüm ilçelerde kadrolarımızla beraber milletimizle iç içe olmaya devam ediyoruz"

Halkla iç içe olduklarını söyleyen Ayaydın, "İstanbul'da tüm ilçelerde kadrolarımızla beraber milletimizle iç içe olmaya devam ediyoruz. Böyle de olmaya devam edeceğiz. Buradan tüm Türkiye'ye, tüm İstanbul'a selamlar gönderiyoruz" dedi.

Ayaydın'ın Alibeyköy'deki programı ziyaretlerin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Derya Ayaydın, Milletvekili, Eyüpsultan, AK Parti, Politika, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın: 'Bizden başka hiç kimsenin sorunları çözemeyeceğinin milletimiz farkında, bilincinde' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
11:02
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:01:52. #7.11#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul Milletvekili Ayaydın: "Bizden başka hiç kimsenin sorunları çözemeyeceğinin milletimiz farkında, bilincinde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.