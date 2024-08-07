İETT, Alibeyköy Transfer Merkezini Hizmete Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İETT, Alibeyköy Transfer Merkezini Hizmete Aldı

İETT, Alibeyköy Transfer Merkezini Hizmete Aldı

İstanbul'da toplu ulaşımı daha konforlu ve hızlı hale getirmek için çalışmalarını hızlandıran İETT, Alibeyköy Transfer Merkezini hizmete aldı. İstanbullular, İETT'nin şehrin birçok farklı merkezine düzenlediği seferlere hızlı ve ücretsiz aktarma yapabilecek.

07.08.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - İstanbul'da toplu ulaşımı daha konforlu ve hızlı hale getirmek için çalışmalarını hızlandıran İETT, Alibeyköy Transfer Merkezini hizmete aldı. Metro, Tramvay ve İETT araçlarının birleşim noktası Alibeyköy Transfer Merkezi'ne gelen İstanbullular, İETT'nin şehrin birçok farklı merkezine düzenlediği seferlere hızlı ve ücretsiz aktarma yapabilecek.

İETT, her seferinde daha iyiye hedefiyle, toplu ulaşımda sefer sıklığını ve yolcu konforunu artırmak gayesiyle yeni çalışmalarını hayata geçiriyor. İETT, bu doğrultuda şehrin farklı noktalarına birçok yeni sefer konulan Alibeyköy Transfer Merkezi'ni hizmete açtı. İstanbulluların; Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Bayrampaşa ilçelerinden Alibeyköy Transfer Merkezi'ne hızlı ve kolay ulaşımları için TM kodu ile günde 131 adet otobüsle 2 bin 370 farklı sefer düzenlenmeye başlandı.

Alibeyköy Transfer Merkezi'ne gelen İstanbulların; BakırköyBeşiktaşŞişliBeyoğlu Taksim – Yenikapı – Mecidiyeköy – Levent – Vezneciler – Kazlıçeşme – Esenler Otogarı ve Hacıosman Metro Durağı gibi şehrin birçok farklı noktasına hızlı ve konforlu ulaşımın sağlanması için de İETT tarafından 50 kod numaralı 193 adet otobüsle günde 2 bin 713 farklı sefer gerçekleştirilmeye başlandı.

Konuyla ilgili bilgi veren İETT Ulaşım Planlama Dairesi Başkanı Yusuf Limon, "Pek çok mahallelerden merkezi noktalara ulaşmak için hem çok fazla zaman harcanıyordu hem de çift bilet ödeniyordu. Alibeyköy Transfer Merkezi'nde uyguladığımız ücretsiz entegrasyonla birlikte, bu bölgedeki tüm mahallelerden 20'ye yakın merkezi noktaya tek biletle ulaşma imkanı sağlamış olduk" dedi.

"Duraklarda bekleme süresi azalacak"

Günde 5 bin 83 adet hızlı ve konforlu sefer gerçekleştirilecek uygulamanın devreye girmesi ile birlikte aynı güzergahta yol alan ve yoğun trafik içinde sefer kaybı yaşayan 36Z, 36G ve 36L hatları da kısaltılacak olup aktarma kültürünün yaygınlaştırılmasıyla birlikte bu hatlarda yılda 53 bin 500 km tasarruf edilecek. Yeni kurulan TM kodlu hatlarda daha sık sefer ile duraklarda bekleme süresi kısaltılacak ve İstanbullulara daha rasyonel, daha konforlu ve daha hızlı ulaşım imkanı sunulmuş olacak. Alibeyköy Transfer Merkezi'ne İETT araçları ve tramvay ile gelen İstanbullular, İETT'nin buradan hareket eden tüm araçlarına ücretsiz aktarma da yapabilecekler.

Kaynak: ANKA

İstanbul, İETT, Ulaşım, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT, Alibeyköy Transfer Merkezini Hizmete Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:37 Pedofililer resmen cirit atıyormuş İşte Türkiye’de yasaklanan Roblox’un mide bulandıran yüzü Pedofililer resmen cirit atıyormuş! İşte Türkiye'de yasaklanan Roblox'un mide bulandıran yüzü
20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:58:50. #1.12#
SON DAKİKA: İETT, Alibeyköy Transfer Merkezini Hizmete Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement