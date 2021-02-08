Pandemide dünyaya gelen ünlü bebekler

Sinem Kobal

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu 2016 yılında hayatlarını birleştirmişlerdi. İlk bebeklerini 2020 Ekim ayında kucaklarına alan çift, kızlarına Lalin ismini koydu.

Cansu Tosun

Cansu Tosun ve Erkan Kolçak Köstendil'in Marsel ismini verdikleri oğulları da 2020 yılında dünyaya geldi. Marsel bebek çiftin ilk bebekleri.





Meryem Uzerli

Kariyerine yurt dışında devam eden sevilen oyuncu Meryem Uzerli ikinci çocuğunu 2020 yılında dünyaya getirdi. Büyük kızı Lara'nın çok fazla kardeş istediğini belirten oyuncu hamilelik haberini de sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Amine Gülşe

2014 yılında Türkiye Güzellik Yarışmasında birinci olan Amine Gülşe 2019 yılında hayatını ünlü futbolcu Mesut Özil ile birleştirmişti.Çift kızları Eda'yı ilk kez sosyal medyadan paylaştı.

Ayşecan Tatari

Çocuklar Duymasın dizisinin çocuk oyuncularından Ayşean Tatari de 2020 yılında ilk defa anne olan ünlülerimizden.

Katy Perry

Katy Perry ve Orlando Bloom çiftinin bebeği de 2020 yılında dünyaya geldi. Güzel anne Katy Perry'nin bebeğinin sağlıkla doğduğu haberi UNICEF resmi hesabından paylaşıldı.

Gigi Hadid

2020 yılında en heyecanlandıran haberlerden biri de ünlü model Gigi Hadid'in doğumu oldu. Ünlü çift bebeğinin doğum haberini sosyal medya hesabında paylaştı.

Saadet Işıl Aksoy

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, yılın ilk aylarında bebeğini kucağına aldı. Bu mutlu haberi sevenleriyle sosyal medyadan paylaştı.

Buse Varol

Buse Varol ve Alişan kızları Eliz'i kucağına aldı. İkinci kez çocuk heyecanı yaşayan mutlu çiftin kızlarına kavuşma anı büyük ilgi gördü.

