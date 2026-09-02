Adana’da mikroplastik kirliliği konulu forum düzenlendi

ADANA (İHA) – Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, Türkiye'de geri dönüşüm tesisi kurmanın ve işletmenin Avrupa'ya kıyasla daha düşük maliyetli olmasının Türkiye'nin plastik atık ithalatında tercih edilen ülkelerden biri olmasına neden olduğunu söyledi.

Adana'da mikroplastik kirliliğine dikkat çekmek ve konuya ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla forum düzenlendi. Seyhan ilçesindeki bir sanat merkezinde gerçekleştirilen forumda, Adana'daki plastik atıkların durumu, geri dönüşüm tesislerinin kapasitesi, ithal edilen plastik atıklar ve bunların oluşturduğu mikroplastik kirliliği ele alındı.

Forumda, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Sedat Gündoğdu da söz alarak mikroplastik kirliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gündoğdu, mikroplastiklerin su kaynakları ve canlılar üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, kirliliğin boyutları ve alınması gereken önlemler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"Bölgede özellikle damla sulama sistemleri yaygın olarak kullanılıyor"

Adana'nın Çukurova'nın merkezinde yer alan ve tarımsal üretimin yoğun olduğu bir kent olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sedat Gündoğdu, "Bölgede özellikle damla sulama sistemleri yaygın olarak kullanılıyor. Ancak bu sistemlerde kullanılan plastiklerin yanı sıra kentteki plastik atıkların yönetimi de önemli bir sorun oluşturuyor. Avrupa Birliği, plastik atıklarını değerlendirmek amacıyla farklı ülkelere ihraç ediyor. Türkiye'de geri dönüşüm tesisi kurmanın ve işletmenin Avrupa'ya kıyasla daha düşük maliyetli olması, Türkiye'nin plastik atık ithalatında tercih edilen ülkelerden biri olmasına neden oluyor. Ancak geri dönüştürülen ürünün satışından elde edilen gelir, harcanan maliyeti karşılamakta yetersiz kalabiliyor" dedi.

"Adana'da 300-400 bin ton civarında plastik atık işleme kapasitesi bulunuyor"

Adana'ya yıllık yaklaşık 400 bin ton plastik atık getirildiğini dile getiren Gündoğdu, "Kentin nüfusu ve kişi başına düşen yıllık belediye atığı miktarı dikkate alındığında, Adana'nın kendi ürettiği plastik atık miktarının bu rakamın oldukça altında olduğu ifade ediliyor. Kentte 300-400 bin ton civarında plastik atık işleme kapasitesi bulunmasına rağmen, Adana'nın kendi topladığı plastik atıkların tamamının bu tesislerde işlenebilmesi gerektiği vurgulanıyor. Verilere göre Adana, nisan ayında yaklaşık 82 bin ton, mayıs ayında ise 75-80 bin ton civarında plastik atık ithal etti. Bu atıkların önemli bölümü Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor" ifadelerini kullandı.

"Adana'da son yıllarda çok sayıda geri dönüşüm tesisi yangını meydana geldi"

Geri dönüşüm tesislerinde yaşanan yangınların da dikkat çektiğini anlatan Sedat Gündoğdu, "Adana'da son yıllarda çok sayıda geri dönüşüm tesisi yangını meydana gelirken, 2023 yılında yangınların en yüksek seviyeye ulaştığı belirtiliyor. 2026 yılının ilk 6 ayında ise 3 büyük geri dönüşüm tesisi yangınının kayıtlara geçtiği ifade ediliyor. Söz konusu verilerin yalnızca basına yansıyan yangınlardan oluştuğu, bazı tesislerde birden fazla kez yangın çıktığı belirtiliyor. Adana özelinde hazırlanan haritalarda ise kaçak plastik dökümlerinin, plastik atıkların nehirlere ve kanallara karıştığı bölgelerin ve geri dönüşüm tesisi yangınlarının yoğunlaştığı noktaların büyük ölçüde örtüştüğü görülüyor. Geri dönüşüm tesislerinin aynı zamanda önemli bir mikroplastik kaynağı olduğu da vurgulanıyor. Plastik atıkların geri dönüşüm süreçlerinde parçalanması ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan mikroplastiklerin çevreye yayılabildiği, geri dönüşüm tesislerinin Türkiye'deki en önemli mikroplastik kaynaklarından biri olduğu ifade ediliyor" şeklinde konuştu.