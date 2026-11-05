Adana Feke'de 1600 rakımdaki dev kaya oluşumları sonbaharda ilgi görüyor - Son Dakika
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Adana Feke'de 1600 rakımdaki dev kaya oluşumları sonbaharda ilgi görüyor

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Adana Feke\'de 1600 rakımdaki dev kaya oluşumları sonbaharda ilgi görüyor
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Adana'nın Feke ilçesindeki 1600 rakımdaki Kovukçınar Mahallesi, binlerce yıllık süreçlerle şekillenen dev kaya oluşumlarıyla sonbaharda görenleri mest ediyor. Kapadokya'yı andıran manzara, doğa yürüyüşü, kamp ve motokros tutkunlarına alternatif rota sunuyor.

Adana'nın Feke ilçesinde bin 600 rakımda bulunan Kovukçınar Mahallesi, binlerce yıllık doğal süreçlerle şekillenen dev kaya oluşumlarıyla sonbaharda görenleri mest ediyor.

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde yer alan Kovukçınar Mahallesi, ilginç kaya oluşumları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Yüzlerce yıllık doğal aşınma süreçlerinin izlerini taşıyan dev kaya kütleleri, farklı şekilleriyle adeta Kapadokya'daki açık hava müzesini andırıyor. Kayaların arasından yükselen ardıç ve katran ağaçları, sonbaharın renkleriyle birleşerek bölgeye ayrı bir güzellik katıyor.

Doğal yaşamın korunduğu mahalle, doğa yürüyüşü, kamp ve motorkros tutkunları için de keşfedilmeyi bekleyen alternatif bir rota sunuyor.

Binlerce yıllık sanat eseri

Mahalledeki kaya oluşumlarının yanı sıra kayaların arasından süzülen doğal su kaynakları da ilgi çekiyor. Mahalle merkezinde Türk bayrağı motifleriyle boyanan doğal su kaynağı, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Evlerin, tarım arazilerinin ve dev kaya kütlelerinin iç içe geçtiği mahalle, havadan görüntülendiğinde Kapadokya'yı andıran manzarasıyla öne çıkıyor.

"Burası Adana'nın Kapadokya'sı"

İzmir'den gelen Hakan Demir, eşi Fahriye Demir ile birlikte sonbaharda memleketine geldiklerini belirterek mahallenin doğal güzelliklerine dikkat çekti. Mahallenin her mevsim ayrı güzelliğe büründüğünü ifade eden Demir, "Burası Adana'nın Kapadokya'sı. Buraya gelenler fotoğraflarını çekerler. Buranın kışı ağır geçer, yazları güzel geçer. Burası keşfedilmiş bir yer, yaylacılar gelir. Her mevsim güzel olur, Adana'nın Kapadokya'sı" dedi.

Kaynak: İHA
KapadokyaTurizmAdanaYaşamÇevreFekeSon Dakika

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