Afyonkarahisar'da sahipli kedi ve köpekler mikroçiple kaydedilip kuduz aşısı oluyor

Afyonkarahisar'da sahipli kedi ve köpeklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve kuduz aşılarının yapılması çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kampüsü içerisinde bulunan Kedi ve Köpek Kimliklendirme Merkezi'nde uzman personeller tarafından yürütülen çalışmalarda, sahipli kedi ve köpekler mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alınıyor. Hayvanlara ayrıca başta kuduz olmak üzere bulaşıcı hastalıklara karşı aşılama yapılıyor.

Çalışmalarla hayvanların takibinin kolaylaştırılması, kaybolmaları durumunda sahiplerine ulaştırılması ve hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının ve toplum sağlığının korunması ile sorumlu hayvan sahipliğinin yaygınlaştırılması amacıyla kimliklendirme ve aşılama çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.