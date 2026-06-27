Alaplı'da yüzlerce vatandaşa aşure ikramı - Son Dakika
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Alaplı'da yüzlerce vatandaşa aşure ikramı

Alaplı\'da yüzlerce vatandaşa aşure ikramı
27.06.2026 14:45  Güncelleme: 14:47
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Alaplı Din Görevlileri Derneği tarafından düzenlenen aşure etkinliğinde vatandaşlara aşure ikram edildi. Cuma namazı sonrası gerçekleşen programa Kaymakam, Belediye Başkanı ve din görevlileri katıldı. Yaklaşık bin kişiye aşure dağıtılan etkinlikte birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Alaplı Din Görevlileri Derneği başkanı tarafından düzenlenen aşure etkinliğinde vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cuma namazının ardından gerçekleştirilen etkinliğe Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Belediye Başkanı Nuri Tekin ve din görevlileri derneği başkanı Mustafa Öztürk,vatandaşlara aşure dağıtarak Muharrem ayının manevi atmosferini birlikte paylaştı.

Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının ön plana çıktığı etkinlikte, Alaplı Din görevlileri derneği tarafından yaklaşık bin kişiye aşure ikram edildi.

Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşlar, bu tür etkiniklerin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Alaplı din görevlileri derneği başkanı Mustafa Öztürk, Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu ifade ederek, düzenlenen etkinliğin birlik ve beraberliğin pekişmesine katkı sunduğunu söyledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Alaplı'da yüzlerce vatandaşa aşure ikramı - Son Dakika

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