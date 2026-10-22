Amasya'da etkisini artıran sis, Yalıboyu Evleri'nde kartpostallık görüntü oluşturdu

Amasya'da şehrin üzerini kaplayan sis denizi, etkileyici görüntü oluşturdu. Sabah saatlerinde başlayan sis, bir süre sonra etkisini artırdı. Doğal manzarayla bütünleşen sis tabakası görsel şölen sundu.

Tarihi şehrin tamamı, Yeşilırmak nehri kıyısındaki Yalıboyu Evleri ve Harşena Kalesi çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Yüksek kesimlerde etkili olan sis bulutunu görüntüleyen Cemal Kaya, "Amasya sislerin altında kaldı. Manzara çok güzeldi" diye konuştu.