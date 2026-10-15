Antalya Büyükşehir Belediyesi 478 personel ve 357 araçla müdahaleye destek verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya Büyükşehir Belediyesi 478 personel ve 357 araçla müdahaleye destek verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Büyükşehir Belediyesi 478 personel ve 357 araçla müdahaleye destek verdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dün akşam etkisini arttıran sağanak yağışın ardından valilik koordinasyonundaki müdahaleye 478 personel ve 357 araçla destek verdi. Ekipler gece boyu su baskınlarına müdahale ederken Demre ve Manavgat'ta hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağışın ardından valilik koordinasyonunda yürütülen müdahale çalışmalarına destek verdi.

Sahada 478 personel, 357 araç ile gece boyu çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri özellikle sağanak yağış sonrası oluşan su baskınlarına anında müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya'da etkili olan sağanak yağışa karşı ilk andan itibaren Büyükşehir ekiplerinin sahada olduğunu belirterek, "Yağışın ardından hasar tespit çalışmalarına hızla başladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

14 Ekim Çarşamba günü Antalya genelinde etkili olan gök gürültülü ve sağanak yağış Antalya merkez başta olmak doğu ilçelerinde etkili oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, ASAT ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı 478 personel, 357 araç da Antalya Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalara gece boyunca destek verdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağmur sularının yollara taşıdığı kum ve çakılları temizlemek için çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir ekiplerinden Demre'de hummalı çalışma

Özellikle sağanak yağışın vurduğu Demre'de ekipler hummalı bir çalışma yürüttü. Sel suları nedeniyle kapanan Kapaklı, Çevreli, Sahilkılıçlı yolu da Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarıyla kısa sürede trafiğe açıldı. Çevreli Mahallesi'ndeki sera ve konut zararlarına ilişkin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. Antalya merkezde Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde cadde ve bulvarlarda yoğun yağış nedeniyle biriken sular ASAT ile Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü'nün hızlı ve etkin müdahaleleriyle temizlendi.

Manavgat'ta hasar tespit çalışması yapıldı

Manavgat Yavrudoğan Mahallesi'nde 381 dekar tarım alanında yoğun dolu nedeniyle hasar yaşandı ve ürünler zarar gördü. Manavgat Taşağıl Mahallesi Mihrap Mevkii'nde de 13 Ekim Salı günü çıkan hortum afeti sonucunda toplam 10 bin 540 metrekare sera alanında hasar oluştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, zarar gören üretim alanlarını yerinde inceleyerek kayıt altına aldı.

Yağışa karşı ilk andan itibaren sahadayız

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kodlu' uyarısının ardından Antalya'mızda etkili olan sağanak yağışa karşı ilk andan itibaren sahadayız. Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve ASAT Genel Müdürlüğümüzün ekipleriyle su baskınlarına, mahsur kalma ihbarlarına gece boyu müdahale ettik. Alt geçitlerde su tahliyesi ve tıkanan yağmur suyu giderlerinin açılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Antalya Büyükşehir BelediyesiHava DurumuBelediyeManavgatGüncelDemreYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı Kafesi mühürlendi 5 bin kişilik kız yurdunu reklam yaptı! Kafesi mühürlendi
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
12:40
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
12:30
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
12:11
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul’dan 8 bin 815 ihbar geldi
Bakan Çiftçi son durumu paylaştı: İstanbul'dan 8 bin 815 ihbar geldi
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 12:53:09. #.0.3#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi 478 personel ve 357 araçla müdahaleye destek verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei