Antalya\'da Üç Adalar Projesi tanıtıldı, Üç Adalar\'da balıkçılık yasaklandı

Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi kapsamında, Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğinde yürütülen Üç Adalar Projesi, düzenlenen programla tanıtıldı. Kemer Tekirova'da gerçekleştirilen programda Vali Hulusi Şahin ve proje paydaşları, bölgedeki deniz ekosistemini koruma ve restorasyon çalışmalarına dair detayları paylaştı.

Antalya'da deniz ekosisteminin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla Antalya Valiliği ile Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliğinde yürütülen Üç Adalar Projesi kapsamında saha ziyareti ve basın buluşması gerçekleştirildi. Programda su ürünleri avcılığı ve demirlemeye yönelik koruma tedbirleri, bilimsel izleme çalışmaları ve ekosistem restorasyonu uygulamaları hakkında bilgi verildi. Ayrıca deniz koruma modelinin mevcut sonuçları ve Üç Adaların önümüzdeki üç yıllık koruma ve restorasyon yol haritası ele alındı. Programda uzman dalgıçlar eşliğinde dalış yapılarak su altı görüntüleme çalışmaları da yapıldı.

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Hulusi Şahin, "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifinin bileşenlerinden biri olan, zarar gören denizaltı yaşamını yeniden restore etme ve inşa etme süreciyle ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların en önemli ayağı Kemer Üç Adalar mevkisiydi. Buradaki hedefimiz; İstanbul Tavşan Adası'nda Deniz Yaşamını Koruma Derneği tarafından son derece başarılı bir şekilde yürütülen yapay resif ve doğayı yeniden restore etme çalışmalarını, yani oradaki tecrübeyi Antalya'ya taşımaktı. Bu süreçte Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile beraber burada yeni bir çalışmayı da başlatmış olduk" dedi.

Sürecin en önemli halkasının restorasyonun yapılacağı yerde balıkçılık baskısından ve insan etkisinden korunması olduğunu söyleyen Vali Şahin, "Bu konudaki talebimizi Tarım ve Orman Bakanlığına ilettik. Sayın Bakanımız bize büyük destek verdiler ve Eylül ayında bir tebliğ yayınlandı. Bu tebliğ ile beraber şu anda bu bölge her türlü balıkçılık faaliyeti yasaklandı. Bu koruma kalkanının içerisinde Deniz Yaşamını Koruma Derneği ekipleri deniz çayırlarının yeniden oluşturulması ve denizaltı yaşamının tekrar canlandırılması için çalışmalar yapacaklar" sözlerini kullandı.

Çalışmalar daha da aygınlaşacak

Antalya kıyılarında başka bölgelerde de benzer çalışmaların yapılacağını ifade eden Vali Şahin, "Kaş bölgesinde bir yasaklama alanı var. Orada da çok ciddi mesafeler kat edildi. O yasaklama alanları sayesinde Kaş'ta çok önemli bir denizaltı dalgıç turizmi oluştu. Benzeri bir durumu Kemer'de de uygulamak istiyoruz. Yine Kaş-Demre bölgesinde Beymelek'te Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı su ürünleri araştırma enstitümüz var. Onlar da deniz çayırlarını hem karada hem de laboratuvar ortamında üretip daha sonra taşıma yöntemiyle yapacaklar" şeklinde konuştu.

Yöre halkı çalışmaların avantajlarını görecek

Yapılan çalışmaların Antalya'ya önemli avantajlar kazandıracağını belirten Vali Şahin, "Bizim 640 kilometrelik devasa bir sahilimiz var. Birkaç yüz metrelik ya da birkaç kilometrelik tamiratlarla o büyük tahribatı çözemeyiz. Daha fazla çalışma yapmamız lazım ve bu çalışmalar daha da yaygınlaşacak. Yaygınlaştıkça yöre halkı bunun avantajlarını görecek, yeni bir turizm, yeni bir balıkçılık türü gelişecek. Bununla beraber denizaltı yaşamını yeniden ihya edeceğiz." ifadelerini kaydetti.

Proje Koordinatörü Ebru Şahin: "Denizlerde ekosistemin yeniden canlandığını göreceğiz

Nisan ayında Kemer'de Kemer Tanıtım Vakfı ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile yapılan toplantıda Tavşan Adası'nda başarıyla uygulanan çalışmaların Antalya'da da uygulanması yönünde karar aldıklarını ifade eden Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Üç Adalar bölgesinin uygun alan olarak belirlendiğini söyledi.

Başlatılan çalışmaların sonuçlarını almaya başlandığını belirten Proje Koordinatörü Ebru Şahin, "Temmuz ayında Antalya Valiliği ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile protokolümüzü yapmıştık. 16 Eylül'de yapılan koruma alanı kararının ilan edilmesiyle beraber çalışmalar hızlandı. Akabinde hemen Deniz Yaşamını Koruma Derneği ekipleri sahada araştırmalarına başladılar. Bilimin ışığında koordinasyon içerisinde ve Antalya için çalışan tüm paydaşlarımızla beraber bu projeyi büyük bir zevkle yürütüyoruz. Uzun soluklu bir proje ancak sonuçlarının çok güzel olacağına inanıyoruz. Aynı Tavşan Adası'nda olduğu gibi Üç Adalar bölgesinde de denizel ekosistemin yeniden canlandırılacağını hep birlikte göreceğiz." sözlerini kaydetti.

Çalışmalarının bununla sınırlı kalmayacağını belirten Proje Koordinatörü Ebru Şahin, "Bundan sonraki süreçte sadece Üç Adalar bölgesinde değil, Antalya'nın birçok alanında bu çalışmaları sürdürmek istiyoruz. Bu çalışmayı tüm uluslararası basına COP31'de de tanıtmak istiyoruz. COP31'e ev sahipliği yapacak Antalya'nın söyleyecek çok güzel bir sözü olacak." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, yaptığı konuşmada Üç Adalar bölgesinde su ürünleri avcılığının hem amatör hem de ticari olarak düzenlenmesine dair değişiklik ile bölgenin balıkçılık açısından koruma bölgesi ilan edildiğini söyledi.

Genel Müdür Turgay Türkyılmaz, "Akdeniz'deki sucul ekosistemin korunmasına yönelik çok ciddi çalışmalar gerçekleştirilecek 3 yıllık bir projenin başlangıcı için birlikteyiz. Deniz Yaşamını Koruma Derneği ile birlikte bu proje çalışmasında yer alacağız. Burada öne çıkardığımız konu sadece koruma yaklaşımı değil, koruma ve kullanma dengesini gözeterek bu işleri gerçekleştirmektir. Dolayısıyla bu sadece mevzuatla düzenlenmiş olan bir çalışma değil, Bakanlıkla birlikte diğer kurumların da sorumluluklarını yerine getirmiş olduğu bir alan olacak" ifadelerini kaydetti.

Başkan Volkan Narcı: "Çocuklarımıza bırakacağımız kıymetli bir miras olacak"

Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, yaptığı açıklamada önümüzdeki yıllar itibarıyla Türkiye'nin Birleşmiş Milletler ve biyolojik çeşitlilik açısından 30 x 30 hedefi olduğunu aktardı.

Başkan Narcı, "Yaptığımız çalışma Antalya'nın, Kemer'in, turizmcilerimizin, yani herkesin gelecek mirası. İlerleyen yıllarda bu çalışmanın sonuçlarını daha belirgin alacağız. Bu restorasyon sonrasında da alan hem su altında hem karada kamera sistemleriyle izleniyor olacak. Yani yaptığımız çalışmalar bilim ışığında somut göstergelerle sahada aktif olarak koruduğumuz bir alan. Bizler de COP31 sürecinde Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifinin bir parçası olduk. Dileriz çocuklarımıza bırakacağımız kıymetli bir miras olacak" açıklamalarında bulundu.

Düzenlenen programa, Vali Hulusi Şahin ve Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Proje Koordinatörü Ebru Şahin, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı Volkan Yorulmaz, Deniz Yaşamını Koruma Derneği Başkanı Volkan Narcı, kurum ve kuruluş yetkilileri ile basın mensupları katıldı.