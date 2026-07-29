Araban’da 3 mahallede yol yenileme çalışmaları tamamladı

Gaziantep'in Araban ilçesinde büyükşehir belediyesi ekiplerince 3 mahallede başlatılan yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bir süre önce Araban ilçe merkezindeki 3 mahallede yol yapım ve yenileme çalışması başlattı. Ekiplerce mahallelerde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarının ardında yol yapım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Araban'da konforlu ve güvenli ulaşım için durmaksızın çalışıyoruz. Araban ilçemizde sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladığımız mahallelerimiz Yeşilova Mahallesi, Şerif Peri Mahallesi ile Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yol yapım ve yenileme çalışmalarımızla kentimizin her noktasına değer katmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.