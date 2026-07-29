Araban’da 3 mahallede yol yenileme çalışmaları tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Araban’da 3 mahallede yol yenileme çalışmaları tamamladı

Araban’da 3 mahallede yol yenileme çalışmaları tamamladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep’in Araban ilçesinde büyükşehir belediyesi ekiplerince 3 mahallede başlatılan yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde büyükşehir belediyesi ekiplerince 3 mahallede başlatılan yol yenileme çalışmaları tamamlandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, bir süre önce Araban ilçe merkezindeki 3 mahallede yol yapım ve yenileme çalışması başlattı. Ekiplerce mahallelerde sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarının ardında yol yapım ve yenileme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Araban'da konforlu ve güvenli ulaşım için durmaksızın çalışıyoruz. Araban ilçemizde sıcak asfalt çalışmalarımızı tamamladığımız mahallelerimiz Yeşilova Mahallesi, Şerif Peri Mahallesi ile Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yol yapım ve yenileme çalışmalarımızla kentimizin her noktasına değer katmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimize hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Araban’da 3 mahallede yol yenileme çalışmaları tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcaktan kavrulanlar dikkat Tarih verildi, hava soğuyor Sıcaktan kavrulanlar dikkat! Tarih verildi, hava soğuyor
Amasya’da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Amasya'da 51 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Gaziantep’te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı Gaziantep'te boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı! Genç kadından geriye kanlı eşarp kaldı
Ankara’da salgın paniği Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu Ankara'da salgın paniği! Gözlerin çevrildiği Yavaş cephesi sessizliğini bozdu
Giresun’da çocuğu sigara ve alkole özendiren kişi gözaltına alındı Giresun'da çocuğu sigara ve alkole özendiren kişi gözaltına alındı
Bingöl’de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı Bingöl'de baraj kapakları açılınca nehrin ortasında mahsur kalan piknikçi AFAD tarafından kurtarıldı

14:36
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
14:10
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar
200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
13:59
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü
Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
13:28
Husilerden dünyayı sarsacak hamle Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
Husilerden dünyayı sarsacak hamle! Küresel ticaret için yeni kriz kapıda
12:44
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar
12:35
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Netanyahu’nun yemek yediği otele baskın: Kaçamazsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 14:41:41. #7.12#
SON DAKİKA: Araban’da 3 mahallede yol yenileme çalışmaları tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.