Artvin'de Rutav Gölü sonbahar renkleriyle fotoğraf gruplarını ağırlıyor - Son Dakika
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Artvin'de Rutav Gölü sonbahar renkleriyle fotoğraf gruplarını ağırlıyor

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Artvin\'de Rutav Gölü sonbahar renkleriyle fotoğraf gruplarını ağırlıyor
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Artvin\'de Rutav Gölü sonbahar renkleriyle fotoğraf gruplarını ağırlıyor
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Artvin'in Şavşat ilçesindeki Rutav Gölü'nde sonbaharda sarı, turuncu ve yeşil tonlara bürünen ağaçlar göle yansıdı. Göl çevresindeki manzara doğaseverler ve fotoğrafçıların ilgisini çekerken, bölgeye gelen fotoğraf gruplarına rehberlik yapıldığı belirtildi.

Artvin'in Şavşat ilçesinde ağaçların sonbaharla birlikte aldığı renkler, Rutav Gölü'nün yüzeyine yansıdı. Göl çevresindeki manzara, doğaseverlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası oldu.

Doğal güzellikleri, ahşap mimarisi, milli parkları ve kendine özgü kültürüyle dikkati çeken Şavşat, sonbaharda farklı renklere bürünen gölleriyle de ziyaretçilerini ağırlıyor. İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta, Yukarıkoyunlu köyü yakınlarında bulunan Rutav Gölü, çevresindeki zengin bitki örtüsüyle bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve yeşilin farklı tonlarına bürünen ağaçların göle yansıması, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Artvin Şavşat'ta yaşayan fotoğrafçı Aylin Köroğlu ise bölgenin güzelliklerini tanıtmak amacıyla Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen fotoğraf gruplarına rehberlik yaptıklarını belirtti. Rutav Gölü'nün sonbaharda farklı renkler ve yansımalar sunduğunu ifade eden Köroğlu, "Şavşat'ımız sonbaharda bize renk şöleni sunuyor. Bölgemiz bu konuda çok zengin olduğu için fotoğraf gruplarının, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Tüm misafirlerimizi bu bölgeleri görmeye, ziyaret etmeye ve fotoğraflamaya bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
ŞavşatArtvinTurizmYaşamÇevreSon Dakika

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