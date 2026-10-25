Aydın Doğa Koruma ekipleri kınalı keklikleri doğaya bıraktı, av yasağı uyarısı yaptı

Aydın Doğa Koruma ekipleri kınalı keklikleri doğaya bıraktı, av yasağı uyarısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatını desteklemek ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla il genelinde uygun yaşam alanlarına kınalı keklik bıraktı. Kurum, av yasaklarına uyma çağrısı yaptı, saha denetimlerinin sürdüğünü belirtti.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla il genelindeki uygun yaşam alanlarına kınalı keklik saldı.
Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, il genelinde belirlenen uygun yaşam alanlarına kınalı keklik salımı gerçekleştirildi. Yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını hedefleyen çalışmalar kapsamında ekiplerin sahadaki denetimlerine de aralıksız devam ettiği belirtildi. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yaban hayatının korunması için vatandaşlara av yasaklarına uyma çağrısında bulunuldu.
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