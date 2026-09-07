Aydın kıyılarında 214 caretta caretta yavrusu denizle buluştu - Son Dakika
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Aydın kıyılarında 214 caretta caretta yavrusu denizle buluştu

Aydın kıyılarında 214 caretta caretta yavrusu denizle buluştu
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Kuşadası ve Didim sahillerinde bu yıl 19 deniz kaplumbağası yuvası tespit edilirken, şu ana kadar 214 yavru caretta caretta sağlıklı şekilde denize ulaştı. Yuva sayısı geçen yıla göre artarken, kalan 4 yuvada da yavru çıkışlarının tamamlanmasıyla izleme çalışmaları sona erecek.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim kıyılarında bu yıl 19 deniz kaplumbağası yuvası tespit edilirken, şu ana kadar 214 yavru caretta caretta sağlıklı şekilde denizle buluştu.

Türkiye'de resmi olarak koruma altına alınmış deniz kaplumbağası yuvalama kumsalları dışında kalan Aydın kıyılarında, son yıllarda özellikle Kuşadası ve Didim sahillerinde deniz kaplumbağalarının yuvalama faaliyetlerinde artış yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl 13 olan yuva sayısı, bu yıl 19'a yükseldi. Kuşadası'ndaki yuvalarda yavru çıkışları devam ederken, bazı yuvalarda ise kontrol amaçlı açılışlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında şu ana kadar 214 yavru deniz kaplumbağası sağlıklı bir şekilde denize ulaştı. Yavru kaplumbağaların denize doğru ilerleyişine ilk kez tanıklık eden vatandaşlar ise bu anları mutluluk ve heyecan içerisinde izledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve bilim danışmanı Prof. Dr. Oğuz Türkozan ile Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) iş birliğinde yürütülen izleme ve koruma çalışmalarının, kalan 4 yuvadaki yavru çıkışlarının tamamlanmasının ardından sona ereceği belirtildi. Çalışmalar kapsamında vatandaşlara deniz kaplumbağaları ve korunmaları konusunda bilgilendirme yapılırken, duyarlı vatandaşlar da geceleri gönüllü olarak yuvaların takibine destek veriyor. Yavru çıkışları tamamlanan yuvalarda görev alan gönüllülere, çalışmalar sırasında gösterdikleri duyarlılık ve katkılarından dolayı "Caretta Dostu" teşekkür belgeleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Aydın kıyılarında 214 caretta caretta yavrusu denizle buluştu - Son Dakika

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