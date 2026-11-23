Balıkesir'in Havran ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Havran Çayı'nın debisi hızla yükseldi. Bazı kırsal mahallelerde cadde ve sokaklar su altında kalırken, ekipler bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Edremit Körfezi'nde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Havran ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle Havran Çayı'nın su seviyesi yükselirken, çay taşma noktasına kadar geldi. Çay çevresinde yaşayan vatandaşlar, taşkın riski nedeniyle tedirgin anlar yaşadı. Bölgede metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü öğrenilirken, özellikle kırsal mahallelerde bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı. İlçede olumsuzluk yaşanan bölgelerde ilgili kurum ekipleri çalışma başlatırken, taşkın riskine karşı dere yatakları ve kritik noktalarda kontroller artırıldı.

Yetkililer tarafından meydana gelen zararın belirlenmesi için hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.