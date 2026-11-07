Balıkesir\'in Marmara ilçesinde geyikler biyolojik çeşitlilik için doğaya salındı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde geyikler biyolojik çeşitlilik için doğaya salındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Marmara ilçesinde, Marmara Adası'nın biyolojik çeşitliliğini artırmak ve 'Geyik Adası' kimliğini yaşatmak amacıyla geyik salımı yapıldı. Yetkililer, salımın ada ekosistemini destekleyip doğal yaşamı gelecek nesillere aktaracağını belirtti.
Balıkesir'in Marmara ilçesinde, adanın biyolojik çeşitliliğini artırmak ve tarihi "Elafonisos" (Geyik Adası) kimliğini yaşatmak amacıyla doğaya geyik salımı gerçekleştirildi.
Marmara Adası'nda doğal yaşamın desteklenmesi ve yaban hayatının zenginleştirilmesi amacıyla geyik salımı programı düzenlendi. Programa Marmara Kaymakamı Sedat Akpınar, Marmara Adalar Belediye Başkanı Aydın Dinçer, Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Burak Yeşiltaş, Bölge Müdür Yardımcısı Yunus Aydemir, Milli Parklar 2. Bölge Müdür Vekili Üzeyir Özaslan, Hayvanları Koruma Şube Müdürü Nihal Bilgici Yıldız ve vatandaşlar katıldı.
Program kapsamında doğaya bırakılan geyiklerle, adanın doğal ekosisteminin desteklenmesi ve biyolojik çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.
Yetkililer, gerçekleştirilen çalışmanın Marmara Adası'nın tarihi "Geyik Adası" kimliğinin yeniden canlandırılmasına ve doğal yaşamın gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlamasının amaçlandığını belirtti.
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