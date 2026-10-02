Bandırma\'da fırtınada devrilen iğde ağacı park halindeki otomobile hasar verdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde kaldırım üzerindeki iğde ağacı, fırtınanın etkisiyle devrilerek park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Marina Otel önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle kaldırım üzerinde bulunan iğde ağacı kökünden devrildi. Büyük bir gürültüyle devrilen ağaç, yol kenarında park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Ağacın dalları ve gövdesinin aracın üzerine gelmesi sonucu otomobilde hasar oluştu. Devrilme sırasında kaldırımda da zarar meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Bandırma Belediyesi zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, yaya ve araç trafiğinin güvenli şekilde sürdürülebilmesi için bölgede çalışma yürüttü.

Rüzgarın hızı 60 kilometreye ulaştı

Bandırma'da etkisini gösteren fırtınada rüzgarın zaman zaman saatte yaklaşık 60 kilometreye ulaştığı görüldü. Hava tahmin verilerinde akşam saatlerinde rüzgar hızının 30 kilometre, ani rüzgarların ise 58 kilometreye kadar çıkabileceği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu saatlerde vatandaşların devrilme riski bulunan ağaç, tabela ve benzeri yapıların yakınında bulunmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.