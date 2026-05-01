Başkan Genç: "400 milyon liralık enerji projemizi hayata geçiriyoruz"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 400 milyon liralık güneş enerji santrali projesiyle belediyenin kendi enerjisini üreten bir yapıya kavuşacağını belirterek, çevre, ulaşım ve sosyal belediyecilik alanlarında yürütülen kapsamlı yatırımlarla da Trabzon'u geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Genç, siyasetin merkezine 'vatandaşla temas' anlayışını koyarak hem saha çalışmalarını hem de Trabzon'u geleceğe taşıyacak projeleri yürüttüklerini vurguladı.

İleri biyolojik arıtma ile denizleri kurtaracaklarını kaydeden Başkan Genç, "Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon'da çok sayıda önemli projeyi eş zamanlı yürütüyoruz. Özellikle çevre konusunda tarihi bir adım atıyoruz. Karadeniz'imizi ve ilçelerimizdeki dereleri kanalizasyon yükünden kurtarmakta kararlıyız. Bu kapsamda ileri biyolojik arıtma tesislerimizin uygulama projelerini tamamlayarak protokollerimizi yaptık. Bazı ilçelerimizde tesislerimizi bitirme aşamasına geldik. Hedefimiz bu dönem Trabzon'un denizlerine mavi bayrak kazandırmak. Bu sadece bir çevre yatırımı değil, aynı zamanda şehrimizin geleceğine yapılan büyük bir hizmettir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kendi enerjisini üreteceğinin altını çizen Başkan Genç, "Enerji alanında da güçlü bir adım atıyoruz. Elektrikli otobüslerimiz ve raylı sistemimiz ciddi bir enerji ihtiyacı doğuracak. Bu nedenle göreve gelir gelmez Gümüşhane Şiran'da 170 dönümlük bir alanın tahsisini aldık. Projelerimizi hazırladık, enerji bağlantılarımızı tamamladık. Yaklaşık 400 milyon liralık ihale sürecini başlatıyoruz. Önümüzdeki yıl Trabzon Büyükşehir Belediyesi kendi enerjisini üreten bir yapıya kavuşacak" şeklinde konuştu.

"Trabzon artık su stresi yaşayan iller arasında yer alıyor"

Karakaya barajı proje çalışması yapımının sürdüğünü vurgulayan Başkan Genç, "Trabzon artık su stresi yaşayan iller arasında yer alıyor. Bu nedenle su yatırımlarını öncelikli gündemimize aldık. Devlet Su İşleri Genel Müdürümüz ile birlikte Maçka'daki Karakaya Barajı sahasında incelemelerde bulunduk. Mevcut Atasu Barajı 35 milyon metreküp kapasiteye sahipken, planladığımız yeni baraj 137 metre gövde yüksekliğiyle 45 milyon metreküp kapasiteye ulaşacak. Proje çalışmalarımız başladı. Tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanımıza arz ederek 2027 yatırım programına dahil edilmesini sağlayacağız" diye konuştu.

"Türkiye'de elektrikli otobüs yatırım planının onaylandığı tek şehir Trabzon oldu"

Elektrikli otobüsün sadece Trabzon'a onaylandığını söyleyen Başkan Genç, "Ulaşım alanında da önemli adımlar atıyoruz. Beşikdüzü ile Of arasında sahil hattında 28 adet elektrikli otobüsü hizmete almayı planladık. Finansmanını İslam Kalkınma Bankası ile çözdük. Türkiye'de elektrikli otobüs yatırım planının onaylandığı tek şehir Trabzon oldu. Bu süreçte büyük destek veren Adil Karaismailoğlu Bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Raylı sistem projemizde ilk kazmayı vuruyoruz"

"Şehrimizin ulaşım sorununu kalıcı şekilde çözmek adına raylı sistem projemizi hayata geçiriyoruz" diyen Başkan Genç, "Projelendirme sürecini tamamladık, 8 Nisan'da yapım ihalesini gerçekleştirdik. Mayıs ayı sonunda süreç netleşecek ve Haziran ayında ilk kazmayı vuracağız. Bunun yanında Çukurçayır bölgesi için planladığımız finüküler sistem, 1,5 kilometrelik hat üzerinde 3,5 dakika gibi kısa bir sürede Meydan ile Çukurçayır arasında ulaşım sağlayacak. Şehir estetiği açısından da önemli projeler yürütüyoruz. Uzunsokak cephe sağlıklaştırma projesi için Çevre Bakanlığımızdan 90 milyon lira hibe aldık, 90 milyon lira da kredi kullanarak toplamda 173 milyon liralık yatırımı başlattık. Uzunkum yaşam alanı projemizin ihalesini yaptık ve çalışmalar başladı. 2027'nin güz aylarında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Reşadiye Kavşağı'nı kaldırıyoruz, viyadük altı düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. Kreş projelerimizi Çukurçayır'da başlattık, Pelitli ve Beşirli'de devam edeceğiz" dedi. - TRABZON