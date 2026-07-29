Başkan Vekili Biba: Dirençli Bursa için güçlü bir veri altyapısı oluşturduk

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi kapsamında 536 bin binanın yapı envanterinin güncellendiğini, 12 farklı deprem senaryosunun hazırlandığını belirterek, elde edilen verilerin kentin geleceğine yön verecek önemli bir rehber olacağını ifade etti.Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile yürütülen Bursa Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi'nin Final Semineri ile 7. Ortak Koordinasyon Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi. Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı programa, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, JICA yetkilileri, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve konuyla ilgili paydaşlar katıldı.

"Geleceğe yön verecek önemli bir yol haritası"

Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, projenin son koordinasyon toplantısını yalnızca bir kapanış olarak değerlendirmediklerini belirterek, "Paylaşılan veriler, Bursa için gelecek yıllarda alınacak kararların başlangıç noktası olacak. Bugün ortaya konulacak çalışmalar, kentimizin geleceğine yön verecek önemli bir yol haritası niteliği taşıyor" dedi.

Depremin zamanı bilinmeyen, bir gün mutlaka yaşanacak bir gerçek olduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Biba, "Afet yönetimindeki en kritik nokta, deprem olmadan önce alacağımız kararlardır. Projenin önemi de tam olarak burada yatıyor. Afetleri konuşurken çoğu zaman binaları konuşuyoruz. Fakat deprem yalnızca yapıları değil; ulaşımı, üretimi, eğitimi, sağlığı ve ekonomiyi de etkiliyor. Kısacası deprem, meydana geldiği bölgedeki tüm yaşamı etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"12 farklı deprem senaryosu hazırlandı, yapı stoku analiz edildi"

Afetlere dirençli bir şehir oluşturmanın bütüncül bir yaklaşımla mümkün olacağını söyleyen Başkan Vekili Biba, "Biz yalnızca riskleri tespit etmedik. Proje boyunca çok büyük bir veri üretildi. Bursa'daki 536 bin binanın konumu, yapım yılı ve kat bilgileri tek tek eşleştirildi, yapı envanteri güncellendi. Binlerce sondaj ve jeofizik çalışma sayısallaştırıldı, zemin davranış haritaları yeniden oluşturuldu. Kentimizi etkileyebilecek 12 farklı deprem senaryosu hazırlandı. Yapı stokumuzun, altyapımızın ve kritik tesislerimizin nasıl etkileneceği bilimsel yöntemlerle analiz edildi. Şehrimizdeki yolların, köprülerin, hastanelerin, barajların risk analizleri yapıldı. Son olarak 17 organize sanayi bölgemizi de bu çalışmaya dahil ettik" diye konuştu.

"Afetlerin felakete dönüşmesini engelleyebiliriz"

Kaynakların doğru şekilde yönlendirilmesi için risklerin de en doğru şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade eden Başkan Vekili Biba, "Artık elimizde bunu sağlayacak güçlü bir bilgi altyapısı bulunuyor. Doğal afetleri engelleyemeyiz fakat afetlerin felakete dönüşmesini önleyebiliriz. Şehirlerimizi daha hazırlıklı hale getirebiliriz. Paylaşılacak her veri, her analiz ve her öneri bu hedefe doğru atılmış önemli bir adımdır" dedi.

Final seminerinde JICA Uzman Ekibi (JET) Takım Lideri Shinichi Fukasawa, projenin amaçlarını ve kapsamını anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Ardından düzenlenen Kentsel Dirençlilik Paneli'nde, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış ile Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beyhan Bayhan, afet risklerinin azaltılması ve dirençliliğin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Seminer, JICA, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yaptığı sunumlarla devam etti.Final seminerinin ardından gerçekleştirilen 7. Ortak Koordinasyon Komitesi Toplantısı'nda ise projeden elde edilen çıktılar değerlendirilirken, uygulama kısmında izlenecek yol haritası ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.