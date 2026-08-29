Bayburt\'ta Ev Temellerinden Su Çıkıyor: Aileler Çözüm Bekliyor

Bayburt'ta evlerin temelinden henüz belirlenemeyen nedenle su çıkması, iki aileyi endişelendiriyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden sorun nedeniyle evlerin duvarlarında çatlak ve kabarmalar oluşurken, aileler çözüm bekliyor.

Veysel Mahallesi'nde yaşayan Koçyiğit ailesinin evinin hemen yanında geçen yıl eylül ayında ortaya çıkan su, zamanla evin temeline kadar ulaştı. Evin yanından adeta çeşme gibi su akarken, temelden su alan yapının bazı duvarlarında çatlak, şişme ve kabarmalar meydana geldi.

Aile, sorunun çözümü için belediyeye başvurduklarını ancak kendilerine suyun şebeke suyu değil, kaynak suyu olduğunun söylendiğini ve bu nedenle yapılabilecek bir şey bulunmadığını iddia etti. Şikayetler üzerine daha sonra belediye ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı, evin üst sokağındaki yolun kazılarak suya müdahale edildiği ancak sorunun giderilemediği belirtildi.

Çalışmalar sırasında yolun silindirle sıkıştırılması sonrasında evin bazı bölümlerinde çatlakların oluştuğunu söyleyen aile, banyodaki fayansların çatladığını belirterek, su yüzünden bir odanın tabanındaki tahtaların küflenerek kullanılamaz hale geldiğini aktardı.

Astım hastası kızının odasını kapattı

3+1 evinin bir odasını tamamen kullanıma kapatan Suzan Koçyiğit, daha önce 10 yaşındaki astım hastası kızı Afra'nın bu odada kaldığını söyleyerek, rutubet ve küf nedeniyle kızını artık burada yatıramadığını dile getirdi. Yaklaşık bir yıldır devam eden sorunun evde yaşamı zorlaştırdığını ifade eden Koçyiğit, belediyeye yaptıkları başvurulara rağmen kalıcı bir çözüm bulunamadığını öne sürdü.

Evde oluşan hasar ve çocuklarının can güvenliği nedeniyle endişe duyduğunu bildiren Koçyiğit, "Bir senedir biz bu haldeyiz. Ben belediyeye gittim, durumu söyledim. Geldiler, baktılar. 'Bu şebeke suyu değil' dediler, hiçbir şey yapmadılar. Yaz başı geldi, hala yine diyorlar ki 'Bu şebeke suyu değil, kaynak suyu.' Kaynak suyu değil kardeşim, şebeke suyu. Benim evim bu vaziyette, duvarlarımda çatlaklar, kabarmalar var. Geçen gün sular patladı, Bayburt'ta sular kesildi. Suları komple kestikleri gibi evden çıkan su da kesildi. Ondan sonra inandılar bu suyun şebeke suyu olduğuna" dedi.

Koçyiğit, evdeki rutubet nedeniyle çocuklarını tedirginlik içinde büyüttüğünü belirterek, "Benim çocuğum astım hastası. Ben çocuğumu burada yatıramıyorum. Kim bu pisliğin içinde çocuklarını yatırır? Gece 03.00'e, 04.00'e kadar eşimle beraber ayaktayız, korkudan uyumuyoruz. Benim 3 tane çocuğum var. Bir ihmalin yüzünden çocuklarımı kaybedemem. Bina başımıza çökecek de siz ondan sonra mı başımıza geleceksiniz?" diye konuştu.

"En çok tehlike arz eden yer oğlumun evi"

Suzan Koçyiğit'in kayınvalidesi Nevra Koçyiğit ise kendi evinde de çatlaklar oluştuğunu, ancak en ciddi sorunun oğlu Bayram Koçyiğit'in evinde yaşandığını söyledi. Yaklaşık bir yıldır oğlunun evinden su çıktığını belirten Koçyiğit, belediye ekiplerinin yaptığı çalışmalara rağmen sorunun devam ettiğini ifade etti.

Yolun kazılmasıyla yağmur ve çamur sularının da evlerin temellerine indiğini öne süren Koçyiğit, "Burası benim büyük oğlumun evi, bir senedir suyun içinde. Evden çıkan su, şebeke suyu. Belediyeden gelip gidiyorlar, hiçbir şey bulamıyorlar. Bayburt'ta iki defa sular kesildi, evden çıkan su da kesilmiş oldu. Suyu tamir edecekler diye yolu yıktılar, yağmur suları, çamur suları o yıkılan yerden içeri doldu. Temellerimize hep su indi" ifadelerini kullandı.

Evlerin durumundan dolayı çocukları ve torunlarının korku içinde yaşadığını dile getiren Koçyiğit, "Şimdi 2-3 gündür güya çalışıyorlar, yapıyorlar. Ne yapıyorlar ki yine aynı, yine aynı. Yine su çıkıyor. Çocuklarım, torunlarım korku içinde yatıp kalkıyor. Kendi oturduğum evde de çatlaklar var ama en kötü ev oğlumun evi, en çok tehlike arz eden yer burası" şeklinde konuştu.

"60 senedir rutubet bile görmedim"

Koçyiğit ailesinin kapı komşusu 78 yaşındaki Mahinur Atayeter, kendi evinin temelinden de su çıktığını ve evin altındaki bahçeden suyun oluk oluk aktığını söyledi. Atayeter, yol çalışmaları sırasında silindirin geçmesinin ardından balkonunda da çatlaklar oluştuğunu dile getirdi.

Yaklaşık 60 yıldır aynı mahallede yaşadığını ve daha önce evinde rutubet dahi görmediğini söyleyen Atayeter, "60 senedir ben burada yaşıyorum, su değil rutubet bile görmedim. Evin altı, her taraf kuruydu ama şimdi suların içinde yüzüyoruz. Şimdi her tarafımız hurda oldu. Evde yatmaya korkuyoruz. Gidecek yerimiz yok, gidecek yerimiz olsa gideceğiz" diye konuştu.

Aileler çözüm bekliyor

Evlerinin temellerine kadar ulaşan su nedeniyle yapıların zarar gördüğünü belirten Koçyiğit ve Atayeter aileleri, suyun kaynağının kesin olarak tespit edilmesini ve yaşadıkları soruna çözüm bulunmasını istiyor. Evlerin çökme ihtimalinden endişe eden aileler, yetkililerden yardım bekliyor.

Öte yandan Bayburt Belediyesi, bazı evlerden su çıktığına yönelik şikayetler üzerine arızanın tespit edilmesi amacıyla Karasakal, Veysel ve Zahit mahallelerinin üst kesimlerinde su kesintisi uygulanacağını duyurmuştu. Belediyeden yapılan açıklamada, arızanın tespit edilmesinin ardından suların yeniden verilmesinin planlandığı ifade edilmişti.