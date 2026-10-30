Bodrum Bitez'de yaban domuzu sürüsü pazarcı esnafının müdahalesiyle uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Bodrum Bitez'de yaban domuzu sürüsü pazarcı esnafının müdahalesiyle uzaklaştırıldı

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Bodrum Bitez\'de yaban domuzu sürüsü pazarcı esnafının müdahalesiyle uzaklaştırıldı
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Bodrum Bitez\'de yaban domuzu sürüsü pazarcı esnafının müdahalesiyle uzaklaştırıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bitez Mahallesi'nde ortaya çıkan yaban domuzu sürüsü, pazar yerine girmeye çalıştı. Pazarcı esnafının müdahalesiyle uzaklaşan domuzlar köy içine ilerleyip gözden kaybolurken, vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaban domuzları şehir merkezine kadar indi. Bitez Mahallesi'nde görülen domuz sürüsü, vatandaşlara tedirgin anlar yaşattı.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde ortaya çıkan domuz sürüsü, önce pazar yerine girmeye çalıştı. Pazarcı esnafının müdahalesiyle bölgeden uzaklaşan domuzlar, daha sonra Bitez köy içine doğru ilerledi. Bir süre mahalle içinde dolaşan domuz sürüsü, ardından gözden kayboldu. Domuzların yerleşim alanında görülmesi çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, o anlar dikkat çekti.

Kaynak: İHA
GüncelBodrumBitezMuğlaYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum Bitez'de yaban domuzu sürüsü pazarcı esnafının müdahalesiyle uzaklaştırıldı - Son Dakika
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