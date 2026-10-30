Bodrum Bitez\'de yaban domuzu sürüsü pazarcı esnafının müdahalesiyle uzaklaştırıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaban domuzları şehir merkezine kadar indi. Bitez Mahallesi'nde görülen domuz sürüsü, vatandaşlara tedirgin anlar yaşattı.

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde ortaya çıkan domuz sürüsü, önce pazar yerine girmeye çalıştı. Pazarcı esnafının müdahalesiyle bölgeden uzaklaşan domuzlar, daha sonra Bitez köy içine doğru ilerledi. Bir süre mahalle içinde dolaşan domuz sürüsü, ardından gözden kayboldu. Domuzların yerleşim alanında görülmesi çevredeki vatandaşları tedirgin ederken, o anlar dikkat çekti.