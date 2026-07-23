Deniz Dibi Temizliğinin 10. Etabı Türkbükü'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deniz Dibi Temizliğinin 10. Etabı Türkbükü'nde gerçekleştirildi

Deniz Dibi Temizliğinin 10. Etabı Türkbükü\'nde gerçekleştirildi
23.07.2026 09:21  Güncelleme: 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi'nin 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla Türkbükü'nde düzenlediği 10. etap deniz dibi temizliğinde 650 kg atık toplandı. Ekipler denizden lastik, şişe, metal ve balıkçılık malzemeleri çıkararak atıkları geri dönüşüme kazandırdı. Çalışma deniz kirliliğine dikkat çekmeyi ve çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına dikkat çekmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen deniz dibi temizlik çalışmalarının 2026 yılı 10. etabı, Türkbükü'nde gerçekleştirildi.

Türkbükü Halk Plajı'nın bulunduğu alandan denize açılan Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibi, gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasında deniz dibinden yaklaşık 650 kilogram atık çıkardı. Toplanan atıkların büyük bölümünü tek kullanımlık ürünler oluştururken, çok sayıda araç lastiği, platform demirleri, cam ve plastik şişeler, metal parçalar, içecek kutuları ile çeşitli balıkçılık malzemeleri de denizden çıkarıldı.

Denizden çıkarılan atıklar, vatandaşlar tarafından yakından incelenirken fotoğraflanarak kayıt altına alındı. Vatandaşlar tarafından deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla atıklar, çocuklarına gösterilerek tanıtıldı.

Denizden çıkarılan atıklar, kıyıda ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmak üzere Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine teslim edildi. Gerçekleştirilen çalışmayla deniz ekosistemine zarar veren atıklar denizden uzaklaştırılırken deniz kirliliğine karşı farkındalık oluşturulması da hedeflendi.

Bodrum Belediyesi tarafından Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle yaz sezonu boyunca ilçenin farklı koylarında sürdürülen deniz dibi temizlik çalışmaları kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen 10 etapta denizlerden tonlarca atık çıkarılarak denizlerin korunmasına katkı sağlandı.

Bodrum Belediyesi, temiz denizlerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla deniz dibi temizlik çalışmalarını ilçenin farklı koylarında belirlenen program doğrultusunda sürdürmeye devam edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Denizcilik, Türkbükü, Bodrum, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Deniz Dibi Temizliğinin 10. Etabı Türkbükü'nde gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasaya kızdı Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler 3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
Ordu’da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü Ordu'da Kaza: Araç 30 Metreden Deniz Kıyısına Düştü
Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Anthony, kendisinden 30 yaş küçük eşiyle ikinci çocuğunu kucağına aldı
Düzce’de “insanlık ölmemiş“ dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar Düzce'de "insanlık ölmemiş" dedirten görüntü: Ambulansa yol vermek için bunu yaptılar
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı

09:30
Türkiye’nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
Türkiye'nin en zengin ismi değişti: Murat Ülker zirveyi bakın kime kaptırdı
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
09:20
Eski Vali işkenceci çıktı Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler
Eski Vali işkenceci çıktı! Sosyal medya kullanıcısına neler yaptırmış neler
09:04
Kardeşinden Haluk Levent’e ağza alınmayacak küfür
Kardeşinden Haluk Levent'e ağza alınmayacak küfür
09:03
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 2 kişi daha gözaltına alındı
07:25
Savaşta yeni perde ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Savaşta yeni perde! ABD ilk kez B-1B bombardıman uçaklarını sahaya sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 09:38:11. #7.13#
SON DAKİKA: Deniz Dibi Temizliğinin 10. Etabı Türkbükü'nde gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.