Bodrum\'da sağanak nedeniyle kapanan Konacık Atatürk Bulvarı trafiğe açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış sebebiyle karayolu göle dönerek trafiğe kapandı.

İlçede sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yağış sebebiyle Konacık Atatürk Bulvarı'nda yoğun su birikintisi oluştu. Araçlar yolda güçlükle ilerledi. Bazı araçlar suyun içerisinde arıza yaptı. Yoldaki su daha da artınca yol trafiğe kapandı. İhbarın ardından polis ve Bodrum Belediyesi ekipleri geldi. Polis ekipleri, trafik akışını ara yollardan sağladı. Belediye ekipleri de tıkanan giderleri açarak suyun dereye ulaşmasını sağladı.

Ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı

Çalışmaları yerinde takip eden Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi;

"Sabah saatlerinin etkisiyle artan bir yağış oldu Bodrum'da. Şu anda Konacık Mahallesi'ndeyiz. Konacık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıllarda da sorun yaşadığımız bölge de burası aslında. Karayolları ve Muğla Büyükşehir yetkililerimizle de konuşma yaptık ancak tabii ki yolun çift taraflı kazılması ve bu sorunun çözülmesi gerekiyordu. Şu an sadece kesitte bir ek ilave yaparak çözmeye gayret gösterdik. Bugün yine şu anda bu gördüğünüz mazgalda ufak çaplı bir tıkanıklık oldu. Yolda kalan iki tane aracımız var. Çekicilerimiz de onları çektik. Şu an yolun çift taraflı akışında herhangi bir sorun bulunmuyor. Ekip arkadaşlarımızla beraber sahadayız. Kaymakamımızla beraber koordine halinde hem emniyetimiz, hem jandarmamız, hem zabıta ekiplerimizle beraber sahada şu anda yağışın ilçemize olumsuz etkiletmemesi için mücadele ediyoruz. Bu kapsamda da çalışmalarımız şu anda sahada devam ediyor"