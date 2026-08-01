Bölgede etkili olan çöl sıcakları nedeniyle mesai saatleri değiştirildi

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da bazı belediyeler mesai saatlerini değiştirdi. Gündüz saatlerinde 45 dereceye kadar yükselen hava sıcaklıkları nedeniyle Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, saha personelini ziyaret ederek mesai saatlerini değiştirdiğini açıkladı. Saha personeli kendileri için alınan bu kararı sevinçle karşıladı.

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle Germencik Belediyesi, saha personelinin sağlığını korumaya yönelik mesai saatleri konusunda yeni bir çalışma düzenlemesini hayata geçirdi. Germencik Belediye Başkanl Burak Zencirci'nin talimatıyla yapılan düzenleme doğrultusunda belediye bünyesinde görev yapan saha personelinin mesai saatleri, aşırı sıcaklardan en az düzeyde etkilenmeleri amacıyla 06.00 ile 14.00 saatleri arasında uygulanacak.

"Mesai arkadaşlarımızın sağlığını da düşünmek zorundayız"

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, çalışanların sağlığı ve iş güvenliğinin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, "Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bu dönemde çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla mesai saatlerimizi yeniden düzenledik. Hem personelimizin güvenliğini gözetiyor hem de belediye hizmetlerinin vatandaşlarımıza kesintisiz şekilde ulaştırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.