Bolu’da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

Bolu'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, trafikte yoğunluk oluştu.

Bolu'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, kısa sürede etkisini artırdı. Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerledi. Sağanağın şiddetini artırmasıyla bazı bölgelerde görüş mesafesi düştü. Araçların hızlarını düşürmesi nedeniyle kent merkezindeki bazı güzergahlarda trafik yoğunluğu yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerleri ile kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Yetkililer, yağış nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.