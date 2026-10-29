Boyabat\'ta 29 Ekim fener alayı hava nedeniyle iptal olunca vatandaşlar dağıldı

Boyabat'ta 29 Ekim fener alayı hava nedeniyle iptal olunca vatandaşlar dağıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında planlanan fener alayı yürüyüşü olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Boyabat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından duyurduğu iptal kararının ardından saat 18.00 için alana gelen vatandaşlar dağıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında yapılması planlanan fener alayı yürüyüşü, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Boyabat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 18.00'de başlaması planlanan fener alayı yürüyüşünün hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi. Etkinlik için alana gelen vatandaşlar ise iptal kararının ardından dağıldı.
Kaynak: İHA
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