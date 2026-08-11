Bozkurt 5 yılda yeniden ayağa kalktı - Son Dakika
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Bozkurt 5 yılda yeniden ayağa kalktı

Bozkurt 5 yılda yeniden ayağa kalktı
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2021'deki büyük sel felaketinde 65 kişinin hayatını kaybettiği Kastamonu Bozkurt, devlet yatırımlarıyla yeniden inşa edildi. Ezine Çayı genişletildi, TOKİ konutları teslim edildi ve ilçe doğalgaza kavuştu.

Batı Karadeniz'de 2021 yılında meydana gelen büyük sel felaketinde onlarca binanın hasar gördüğü ve yıkıldığı, 65 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin kaybolduğu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi, devlet kurumları tarafından yapılan çalışmalarla yeniden ayağa kaldırıldı.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen büyük sel felaketinden en çok etkilenen, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde onlarca bina zarar görmüş, 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise kaybolmuştu. Aradan geçen 5 yılda yapılan yatırımlarla Bozkurt ilçesi yeniden ayağa kaldırıldı. Selin hemen ardından Bozkurt'u ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçenin yaralarının sarılması için verdiği talimat neticesinde, Bozkurt yaşanabilecek ihtimal sellere karşı güçlendirildi. 2021 yılındaki sele sebep olan Ezine Çayı yatağı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan çalışma ile 30 metreden 72 metreye genişletildi. Çay yatağı içerisinde belirlenen bölgelere suyun hızını kesmek için brit, tersip bentleri yapılırken, çayın üzerine 4 büyük araç, 2 yaya köprüsü yapıldı. 6 kilometrelik bölümüne 3,5 metre yüksekliğinde beton duvarlar yapılan Ezine Çayı'ndaki çalışmalar kısa sürede tamamlandı. TOKİ tarafından ilçede yapılan 651 kalıcı konut ile iş yerleri hak sahiplerine teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesinin ardından ilçeye doğalgaz kazandırıldı.

Yaraların sarıldığı ve ayağa kaldırılan ilçe konut, iş yerleri, altyapı, meydan, sosyal yaşam alanları ve kurum binaları ile adeta yeniden inşa edildi. Yeni bir görünüme bürünen ilçede vatandaşlar ise yeniden yapılan ya da onarılan iş yerlerinde hayata tutundu.

"Tekrardan ayağa kalktık"

18 yıldır Bozkurt ilçesinde kafe işletmeciliği yapan Nuray Toprak, ilçenin yeniden ayağa kalktığını belirterek, "Sel zamanı ben buradaydım. Dışarıda siren sesleri, ambulans sesleriyle birlikte ne olduğunu anlamadık. Bir anda dışarı çıktım. Arkadaşlarım, kardeşlerime ulaşmaya çalışırken devasa bir patlama, gürültü sesiyle bu binanın üst katında oturuyorum aynı zamanda. Evim de bu binanın üst katındaydı. Apartmana girer girmez arkamdan bir gürültü sesi ve baktım ki arabalar, insanlar, birçok kaçışma, gürültü. Korku dolu anlar hepimiz yaşadık. Ben de yaşadım. Tarihin en büyük sel felaketini yaşadık. Öncelikle tüm ölmüşlerimize rahmet diliyorum ve ilçemize tekrar geçmiş olsun diyeyim. Allah bütün felaketlerden korusun inşallah. O gün kötü bir gündü. Herkes perişan bir durumdaydı. Onlardan bir tanesi bizlerdik. Bir can pazarı yaşandı ama devletimiz, milletimiz ve ülkemizin 81 ili, ilçelerinin destekleriyle Bozkurt ayağa kalktı. Güzel oldu. Belki eski tarihi atmosfer gitmiş olabilir ama tekrardan ayağa kalktık. Esnafımız, insanlarımız tekrardan gidenler olmuştu, geri dönenler oldu. Allah bir daha böyle felaket yaşatmasın. Afet yaşadık ama bir tek artısı yani Bozkurt'a doğalgaz gelmesi ve bu durumdan dolayı bütün herkes çok memnun. Herkes her yer, birçok ilçeler Bozkurt'un sayesinde belki selden etkilenmeyen birçok ilçemizde doğalgaza kavuşmuş oldu" dedi.

"Devletin ve milletin sayesinde hep beraber toparladık"

İstanbul'da ikamet eden ve selin ardından Bozkurt'a geldiğini anlatan Kadriye Kaya, "Selden birkaç gün önce buradaydık. Daha sonra ikametgahımız olan İstanbul'a geri döndük. Ama buradaki evimiz zarar görmüş mü diye kontrole geldiğimizde buraların çok farklı olduğunu gördük. Çok can ve mal kaybı vardı, buralar tanınmaz, evler kullanılmaz haldeydi. Elhamdülillah son birkaç yılda hızlı bir şekilde devlet ve milletin sayesinde hep beraber toparladık. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Yine o yeşillikli, sulu, güzel, ferah, huzurlu ve güzel memleketimize tekrar kavuştuk. Rabbim bir daha yaşatmasın. Hiç kimseye yaşatmasın. Memleketin hiçbir yerinde böyle bir acı bir daha yaşanmasın inşallah. Burası çok kötüydü. Tomruklarla doluydu ve kullanılmaz haldeydi. Çok kötü bir durumdaydı. Zaten baraj çok daha küçük bir durumdaydı. Şimdi genişletildi. Daha kullanılabilir, daha ferah bir hale geldi" diye konuştu.

"Selin üzerinden 5 yıl geçti, burada her şey yenilenmiş oldu"

İsmail Günay ise, "O seli yaşadık. Hatta gözümüzün önünden böyle cesetler bile gözümüzün önünden geçti. Böyle çok şeyler yaşadık. Evlerde patlamalar yaşandı. Camlar bir patladı o sel gününde. Biz de o anda panik içindeydik. Gece 24.00'lerde itfaiye aracı geldi ve bizi apartmandan indirdiler. Biz de o saatte İstanbul'a dönmek zorunda kaldık. Ama tekrar dönüşte tekrar buraya geldik. Yine burada bazı işlemler yaptık. Ama çok kötü bir gün yaşadık. Sevdiklerimizi kaybettik. Arkadaşlarımızı kaybettik. Yine esnaf dostlarımızı kaybettiklerimiz vardı. Herkesin böyle sorunları yaşadı. Çocukların psikolojisi bozuldu. Çok şeyler oldu burada. İnsanlar o korku panik içinde o saatlerde. Yağmurun yağmasıyla yardımlar gelmeye başlamıştı. Uçaklar gelmeye başladı. İnsanları kurtarmaya başladılar o anda. Yani çok şeyler yaşandı. O zamandan beri o acımızı unutamıyoruz. 5 yıl geçti. O zamandan beri sel felaketinden sonra burada her şey yenilenmiş oldu. Evler, esnaflarımızın dükkanları yenilendi ve yine özellikle de parklarımız yenilendi, halı sahalarımız yenilendi. Çok güzel bir çalışma yapıldı" diye konuştu.

"Tezgaha bakmadan atladım aracıma gittim, yoksa bende sele kapılıp gitmiştim"

Cemal Gürsoy de sel sırasında yaşadıklarını ve daha sonra yapılan çalışmaları anlatarak, "Burası çok şeyler değişti. TOKİ geldi, Türkiye devleti tarafından binalar yapıldı. Selde gidenlerin yerlerini yaptılar. Yıkılan evlerin yerine ev verdiler. Yani bir şekilde yardımcı oldular" şeklinde konuştu.

Yavuz Çelik de, "11 Ağustos'ta ben Bozkurttaydım. O gün sel geliyor diye haber geldi bize. Ben, Bozkurt'a sel geliyor dediler. Kaçın çabuk dediler. Ben dedim niye kaçayım Bozkurt'u bırakıp gidemem ben dedim. Çok felaket oldu. Çok abilerimiz gitti, ablalarımız gitti, kardeşlerimiz gitti. Çok üzgünüm. Bir daha başka acı göstermesin" dedi.

Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Doğal Afetler, Kastamonu, Bozkurt, Ezine, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Bozkurt 5 yılda yeniden ayağa kalktı - Son Dakika

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