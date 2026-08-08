Dev çekirge şaşırttı: Böylesini ilk kez gördük - Son Dakika
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Dev çekirge şaşırttı: Böylesini ilk kez gördük

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Batman'ın Sason ilçesinde görülen yaklaşık 20 santimetre bacak ve antenlere sahip büyük etçil çekirge, vatandaşları hayrete düşürdü. Bu yıl sayılarının arttığı belirtilen çekirgeler, cep telefonuyla kaydedildi.

Batman'ın Sason ilçesinde görüntülenen büyük cüsseli etçil çekirge, görenleri hayrete düşürdü.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, büyük çekirgelerin her yıl görüldüğünü ancak bu yıl sayılarının daha fazla olduğunu belirtti. Özellikle çekirgenin iri gövdesi ile uzun bacak ve antenlerinin dikkat çektiğini ifade eden vatandaşlar, bacakları ve antenlerinin yaklaşık 20 santimetreyi bulduğunu söyledi.

Dev çekirge şaşırttı: Böylesini ilk kez gördük

Doğada karşılaştıkları çekirgeyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, ilk kez bu kadar büyük bir örnek gördüklerini dile getirirken, görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü. Büyük cüssesiyle görenleri şaşırtan çekirge, vatandaşların merak konusu oldu.

Dev çekirge şaşırttı: Böylesini ilk kez gördük
Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Dev çekirge şaşırttı: Böylesini ilk kez gördük - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    İslam inancında haram değil...ıstakoz gibi maşallah buldun ye gitsin... 0 2 Yanıtla
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    kilitli taş yan ölçüsü 20 cm mi yok m k 1 0 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bunların bitki örtüsüne faydası var.. 0 0 Yanıtla
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