Çanakkale’de av sezonuna hazır olan balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi

Çanakkale'de 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu Biga ilçesi Kemer Köyü Balıkçı Barınağında düzenlenen törenle açıldı. Çanakkaleli balıkçılar 'Vira Bismillah, diyerek denize açıldı.

Çanakkale'de av sezonu başladı. 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu Biga ilçesi Kemer Köyü Balıkçı Barınağında düzenlenen törene; Çanakkale Vali Vekili Polat Kara, Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı, İl Jandarma Komutanı Cemalettin Akyüz, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, şube müdürleri, teknik personel, kooperatif başkanları, köy muhtarları, çok sayıda balıkçı ve balıkçıların aileleri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, konuşmasında, "Ülkemiz son yıllarda su ürünleri sektöründe de büyük bir atılım içerisindedir. Türkiye'nin toplam su ürünleri üretimi 1 milyon 37 bin tonu aşarak tüm zamanların rekor seviyesine ulaşmıştır. Toplam üretimin yüzde 60'tan fazlasını, yani 626 bin 591 tonunu yetiştiricilik oluşturmaktadır. Yetiştiricilikte; iç sularda 185 bin tonla alabalık, denizlerde ise 174 bin tonla levrek ve 164 bin tonla çipura başı çekmektedir. Türk somonu üretimi de ivme kazanmaya devam etmektedir. Avcılık yoluyla elde edilen üretimimiz ise 410 bin ton seviyesindedir. Deniz ürünleri avcılığı yükseliş eğilimindeyken, iç su avcılığı daha sınırlı kalmıştır. Türkiye, yaklaşık 100 ülkeye gerçekleştirdiği su ürünleri ihracatıyla yıllık 2,3 milyar dolar seviyesini yakalamış; 2026 yılının ilk yarısında da 1,1 milyar dolar sınırını aşmıştır. Çanakkale tarımının önemli unsurlarından biri de kuşkusuz su ürünleri sektörümüzdür. 671 kilometrelik sahil şeridimiz; Marmara ve Ege Denizi'ne açılan kıyılarımız, Çanakkale Boğazı, Saros ve Edremit Körfezleri ile Gökçeada ve Bozcaada'yı kapsayan eşsiz coğrafyamız, ilimizi balıkçılığın merkezlerinden biri yapmaktadır. Bu eşsiz coğrafyada büyük fedakarlıklarla çalışan siz değerli balıkçılarımız; istihdama ve ekonomimize sağladığınız katkının yanı sıra, halkımızın sağlıklı beslenmesine de doğrudan destek oluyorsunuz" dedi.

Demirhan, "İlimizde 825 balıkçı gemisi faaliyet göstermektedir. Bunun yanında ticari balıkçılık kapsamında 6 bin 380 vatandaşımız bulunmaktadır. 22 balıkçı barınağımız ile birlikte bu veriler, balıkçılığın Çanakkale'de ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde güçlü bir sosyal ve kültürel karşılığı olduğunu göstermektedir. 2025 yılında Çanakkale'de deniz ürünleri avcılığından toplam 13 bin 463 ton üretim gerçekleştirilmiştir. Türkiye genelindeki deniz ürünleri avcılığının yaklaşık yüzde 3,6'sını karşılayan ilimiz, bu miktarla ülke genelinde 10'uncu sırada yer almaktadır. Bazı önemli türlerin avcılığında ise Türkiye'nin öncü merkezlerinden biriyiz. Nitekim Çanakkale, 6 su ürünü türünde ülkemizde ilk üç sırada yer almaktadır: Kolyoz, karides ve bakalorya-berlam avcılığında Türkiye birincisi, Sardalya avcılığında 3 bin 859 tonluk üretimle İzmir'den sonra Türkiye ikincisi, Kupez ve tirsi avcılığında ise Türkiye üçüncüsüdür. Çanakkale'nin avcılıktaki bu güçlü konumu ticari potansiyelimize de yansımaktadır. Dış ticaret verilerine göre ilimizden balıklar, kabuklular ve yumuşakçalar kapsamında 2025 yılında 6 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. 2026 yılının ilk yedi ayında ise ihracatımız 4,6 milyon dolara ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 artış göstermiştir. Sahip olduğumuz bu potansiyel, güçlü bir işleme altyapısıyla desteklenmektedir. Türkiye genelinde Avrupa Birliği ülkelerine su ürünleri ihracatı yapan 138 onaylı tesisin 10'u Çanakkale'de bulunmaktadır" dedi.

Töreninin ardından Çanakkaleli balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı.