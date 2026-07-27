Caretta Caretta, Kaptanın Dikkatiyle Kurtarıldı - Son Dakika
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Caretta Caretta, Kaptanın Dikkatiyle Kurtarıldı

Caretta Caretta, Kaptanın Dikkatiyle Kurtarıldı
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Alanya'da tur teknesi kaptanı, çuvala dolanan caretta carettayı kurtararak sahil güvenliğe teslim etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde bir çuvala dolanarak hareket etmekte güçlük çeken caretta caretta, tur teknesi kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı. Deniz kaplumbağası Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edilirken, teknedeki turistler kurtarma anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, Alanya açıklarında meydana geldi. Tur seferi yapan teknenin kaptanı, deniz yüzeyinde çırpınan bir caretta carettayı fark etti. Yaklaşınca deniz kaplumbağasının büyük bir çuvala dolandığını ve bu nedenle hareket edemediğini gören kaptan, vakit kaybetmeden denize atladı.Caretta carettaya ulaşan kaptan, deniz kaplumbağasını dikkatli bir şekilde bulunduğu yerden alarak tekneye çıkardı. Ardından teknede yapılan çalışma ile caretta carettayı dolandığı çuvaldan kurtaran kaptan, deniz kaplumbağasının zarar görmemesi için büyük özen gösterdi.

Turistler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti

Kurtarma çalışması sırasında teknede bulunan turistler, yaşanan anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, tekne kaptanının denize girerek caretta carettayı tekneye çıkarması ve çuvaldan kurtarma anları yer aldı. İhbar üzerine tekneye ulaşan Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edilen caretta caretta, sağlık kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ekipler tarafından teslim alındı.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Alanya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Caretta Caretta, Kaptanın Dikkatiyle Kurtarıldı - Son Dakika

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