COP31\'e 16 projeyle başvuran Karabük Üniversitesinin 13 projesi kabul edildi

Karabük Üniversitesinin (KBÜ), Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında sunduğu 16 proje başvurusundan 13'ü kabul edildi.

Karabük Üniversitesinin COP31 kapsamında sunduğu 16 proje başvurusundan 13'ü kabul edildi. Projeler, iklim değişikliğiyle mücadele, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kentleşme gibi alanlara odaklanıyor.

Üniversitenin farklı disiplinlerde yürüttüğü bilimsel çalışmaları uluslararası iklim gündemine taşımayı amaçlayan projeler; su kaynaklarının korunması, çevre kirliliğinin azaltılması, çevre dostu malzemelerin geliştirilmesi, iklim değişikliğine uyum ve karbon yönetimi gibi konuları kapsıyor.

Doç. Dr. Aysel Alkan Uçkun'un "Kaynağında Deterjan ve Mikroplastik Yükünün Azaltılması için Geliştirilen Modüler Filtre Sistemi: Gerçek Gri Su Performansı ve Çevre Politikası Önerisi" başlıklı projesi, gri sulardaki deterjan ve mikroplastik yükünün azaltılmasına odaklanıyor.

Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin'in "İklim Değişikliği ile Mücadelede Önemli Bir Role Sahip Yeraltı Barajlarında Yenilikçi Yaklaşım Önerileri" başlıklı çalışmasında yeraltı barajlarına yönelik yeni yaklaşımlar ele alınıyor.

Doç. Dr. Ayhan Kocaman'ın "Çift Katman Amino Asit Doplama ile Manyetik Nano/Mikro Parçacıkların Ters Ozmos Sistem Atık Suyunun Arıtım Etkinliğinin İncelenmesi" başlıklı projesinde ters ozmos sistemlerinden kaynaklanan atık suların arıtım etkinliğinin incelenmesi hedefleniyor.

Doç. Dr. Yasin Akgül'ün "Gıda Ambalajı Uygulamaları için Yeni Biyolojik Olarak Parçalanabilen ve Biyopolimer Bazlı Nanolif Yapılarının Geliştirilmesi" başlıklı çalışması, gıda ambalajlarında kullanılabilecek biyobozunur nanolif yapıların geliştirilmesini konu alıyor.

Akgül'ün kabul edilen diğer projesi "Atık Mandalina Kabuğundan Elde Edilen Esansiyel Yağ ve Karbon Noktaları ile Fonksiyonel Biyobozunur Nanoliflerin Geliştirilmesi: Yara Örtüsü ve Gıda Ambalajı Uygulamaları" başlığını taşıyor. Projede, atık mandalina kabuğundan elde edilen bileşenlerin yara örtüsü ve gıda ambalajı gibi alanlarda değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Doç. Dr. Ayhan Kocaman'ın "Mikrobiyal Olarak Azot Seviyesi Düşürülen Dizel Yakıtlarda Amino Asit Katkılarının Performans ve Emisyon Analizi" başlıklı ikinci projesinde ise amino asit katkılarının dizel yakıtların performansı ve emisyonları üzerindeki etkileri araştırılacak.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın "Üniversitelerin İklim Yönetişimindeki Rolü: Çevre Politikaları Üretimi ve Gençlik Katılımını Bütünleştiren Bir Üniversite Modeli" başlıklı projesi de kabul edilen çalışmalar arasında yer aldı. Projede, üniversitelerin çevre politikalarının geliştirilmesindeki rolü ve gençlerin iklim süreçlerine katılımı ele alınıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Damla Yıldız'ın "Orman Köylerinde İklim Değişikliği ve Adil Yeşil Dönüşümün Sosyal ve Çevresel Boyutlarının Değerlendirilmesi: Ekoturizm ve Kooperatifçilik Temelli Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Modeli" başlıklı çalışmasında, orman köylerinde iklim değişikliğinin etkileri ve sürdürülebilir kırsal kalkınma yaklaşımları inceleniyor.

Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu'nun "Karabük İçin İklim Dirençli Kent Ormancılığı Modeli: Ekolojik Şehir Parkları, Kent Ormanları ve Yeşil Kuşak Sistemleri ile Doğa Tabanlı Kentsel Adaptasyon" başlıklı projesi, kentlerin iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmaya yönelik doğa temelli çözümlere odaklanıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Saim Yıldırımer'in "Türkiye'nin Yeşil Dönüşümünde İklim Dirençli Havza Yönetimi: COP31 İçin Politika ve Uygulama Çerçevesi" başlıklı çalışmasında iklim dirençli havza yönetimine yönelik politika ve uygulama çerçevesi geliştirilmesi hedefleniyor.

Doç. Dr. Merve Tuna Kayılı'nın "Geleceğin Şehirleri: İklim Dirençliliği, Karbon Yönetimi ve Sürdürülebilir Kentleşme Çalıştayı" başlıklı projesi, iklim dirençli şehirler ve sürdürülebilir kentleşme konularını ele alıyor.

Doç. Dr. Ahmet Duyar'ın "Karabük'te Yeşil Sanayileşme ve Orman Ekosistemleri: COP31 Bölgesel İklim Dayanıklılığı ve Karbon Yönetimi Çalıştayı" başlıklı çalışması ise bölgesel iklim dayanıklılığı, yeşil sanayileşme ve karbon yönetimine odaklanıyor.

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Coşkun'un "Elektrik Tüketimi Kaynaklı Karbon Ayak İzinin Belirlenmesi ve Azaltım Stratejilerinin Geliştirilmesi: Bir Meslek Yüksekokulu Kampüsü Örneği" başlıklı projesinde de elektrik tüketiminden kaynaklanan karbon ayak izinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik stratejilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Kabul edilen 13 proje, çevresel kirliliğin azaltılması, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir kentleşme ve karbon yönetimi gibi alanlarda farklı araştırma ve çözüm önerilerini bir araya getiriyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'de iklim değişikliğiyle mücadele ve küresel iklim politikaları ele alınacak. KBÜ'nün kabul edilen projelerinin de bilimsel araştırmaların çevresel sürdürülebilirlik ve iklim politikaları alanlarına katkı sunması hedefleniyor.