Denizli Pamukkale'de yoğun sis ulaşımı aksattı, görüş mesafesi 5 metreye indi - Son Dakika
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Denizli Pamukkale'de yoğun sis ulaşımı aksattı, görüş mesafesi 5 metreye indi

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Denizli Pamukkale\'de yoğun sis ulaşımı aksattı, görüş mesafesi 5 metreye indi
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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Cankurtaran Mahallesi'nde etkili olan yoğun sis, Denizli-Antalya karayolunda ulaşımı aksattı. Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler dörtlü flaşör ve sis farlarını yakarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde etkisini artıran yoğun sis, Denizli- Antalya karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Cankurtaran Mahallesi mevkiinde görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi sınırlarında yer alan Cankurtaran Mahallesi'nde etkili olan yoğun sis, şehirler arası ulaşımda aksamalara yol açtı. Denizli-Antalya karayolu üzerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşan sis kütlesi, sürücülere zor anlar yaşattı. Özellikle Cankurtaran mevkiinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar geriledi. Yoğun sis nedeniyle karayolunda seyreden araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler araçlarının dörtlü flaşörlerini ve sis farlarını yakarak düşük hızda seyretmek zorunda kaldı. Bölgede etkili olan sis dron ile havadan da görüntülendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Denizli Pamukkale'de yoğun sis ulaşımı aksattı, görüş mesafesi 5 metreye indi - Son Dakika
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