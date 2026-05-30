Yavru kediyi kurtarmak için iki operasyon

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin motor kısmına sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri ve vatandaşların uzun uğraşları sonucu kurtarıldı. İlk araçtan çıkarılan inatçı yavru saniyeler içinde bu kez yardıma gelen bir itfaiye erinin kendi hususi aracının motoruna kaçınca heyecan dolu anlar yaşandı.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Aracına binmek üzere olan bir sürücü, motor kısmından gelen "miyavlama" sesini duyunca durumu fark etti. Kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayan sürücü, çevredeki esnaf ve parkta oturan vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar, talihsiz yavruyu sıkıştığı yerden kurtarmak için uzun süre mücadele etti. Vatandaşların yoğun çabası sonuç vermeyince, durum Dinar Belediyesi İtfaiye Ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen profesyonel itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma neticesinde yavru kediyi sıkıştığı motor bloğundan çıkarmayı başardı. Ancak tam her şey bitti derken, ürken inatçı yavru kedi herkesi şaşkına çeviren bir hamle yaptı. Ekiplerin elinden kaçan kedi, bu kez de olay yerinde bulunan sivil bir itfaiye görevlisinin otomobilinin motor kısmına girdi.

İkinci kez başlayan kurtarma operasyonu, itfaiye ekiplerinin uzun ve dikkatli çalışmaları sonucu başarıyla tamamlandı ve yavru kedi yeniden özgürlüğüne kavuşturuldu.

Uzun süren uğraşlar nedeniyle bitkin düşen ve acıktığı gözlenen sevimli yavru, Dinar İtfaiye Merkezi personeli tarafından koruma altına alındı. Karnı doyurulmak ve misafir edilmek üzere itfaiye merkezine götürülen yavru kedi, buradaki görevlilerin neşe kaynağı oldu. - AFYONKARAHİSAR