Direnişten Dirilişe: 10. Yılda 10 Yetişkin Ağaç Toprakla Buluştu

Atatürk Üniversitesi Ata Botanik Parkı'nda "Direnişten Dirilişe: 10. Yılda 10 Yetişkin Ağaç Toprakla Buluşuyor" etkinliği düzenlendi, fidanlar toprakla buluştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı anısına gerçekleştirilen etkinlikte dikilen yetişkin ağaçlar, şehitlerin aziz hatırasını yaşatacak kalıcı bir vefa nişanesi olarak toprakla buluşturuldu. Programda, gelecek nesillere milli hafızanın aktarılması ve şehitlerin emanetine sahip çıkılması yönünde güçlü mesajlar verildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 15 Temmuz'un yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği tarih değil, aynı zamanda milletin bağımsızlığına, demokrasisine ve geleceğine sahip çıktığı eşsiz bir direniş destanı olduğunu ifade etti. - ERZURUM