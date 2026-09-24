Diyarbakır Çermik\'te pestil 400-600 liradan satılıyor, e-ticaretle 81 ile gidiyor

Diyarbakır Çermik'te pestil 400-600 liradan satılıyor, e-ticaretle 81 ile gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde bağlardan toplanan üzümlerle hazırlanan pestilin yapımı eylülde başladı, ekim sonuna kadar sürecek. Bölgede talep gören pestil 400-600 liradan satılıyor, e-ticaretle Türkiye'nin 81 iline pazarlanıyor.
Üzüm üretimi ile ünlü Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde pestil yapımına başlandı.
Her yıl eylül ayında başlanan pestil yapımı ekim ayının sonuna kadar devam ediyor. Bağlarda toplanan üzümler sıkılarak suları çıkartılıyor.Büyük kazanlarda yüksek ateşte kaynatılan üzüm şireleri, katı bir kıvam aldıktan sonra bezlere ince bir işçilikle serilerek, güneşte kurumaya bırakılıyor. Güneşte kuruyan pestiller, bezlerden çıkartılarak kalıplara dönüştürülüyor. Kalıp haline getirilen pestiller, çömlekten yapılan geniş ve derin su testilerine bırakılarak, evlerin serin kiler bölümlerinde muhafaza edilerek kış mevsiminde tüketiliyor. İhtiyaç fazlası üretilen pestillerde, Çermik kuruyemiş pazarında ve çevre ilçe ve illerde insanların tüketimine sunuluyor. Bölgede çok talep gören Çermik pestili 400-600 lira aralığında satışa sunuluyor. Serin ve uygun ortamlarda muhafaza edilen Çermik pestili bir yıl boyunca tazeliğini koruyor. Pestillerin e-ticaret yoluyla Türkiye'nin 81 iline pazarlaması yapılıyor.
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