Diyarbakır'da sağanak ulaşımı aksattı, Bağlar-Ofis altı geçidi sular altında kaldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da sağanak ulaşımı aksattı, Bağlar-Ofis altı geçidi sular altında kaldı

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Diyarbakır\'da sağanak ulaşımı aksattı, Bağlar-Ofis altı geçidi sular altında kaldı
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Diyarbakır\'da sağanak ulaşımı aksattı, Bağlar-Ofis altı geçidi sular altında kaldı
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Diyarbakır'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde rögarların taşmasına ve bazı sokakların suyla dolmasına neden oldu. Bağlar ilçesindeki Bağlar-Ofis altı geçidi de sular altında kalırken araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı, ulaşımda aksamalar oldu.

Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu. Yağışın ardından birçok noktada rögarlar taşarken, bazı sokaklar su altında kaldı.

Sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Rögarların taşması nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Bağlar ilçesinde bulunan Bağlar-Ofis altı geçidi de yağışın ardından sular altında kaldı. Bölgede rögarların taşmasıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaynak: İHA
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