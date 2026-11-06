Diyarbakır\'da sağanak ulaşımı aksattı, Bağlar-Ofis altı geçidi sular altında kaldı

Diyarbakır'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu. Yağışın ardından birçok noktada rögarlar taşarken, bazı sokaklar su altında kaldı.

Sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Rögarların taşması nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Bağlar ilçesinde bulunan Bağlar-Ofis altı geçidi de yağışın ardından sular altında kaldı. Bölgede rögarların taşmasıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşandı.