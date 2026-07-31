Düzce’de 400 milyon lira asfalta ayrıldı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2026 yılı için ayrılan 400 Milyon TL'lik asfalt bütçesini en verimli şekilde kullanmak amacıyla sahada tespitler yaptı.

Başkan Faruk Özlü, şehrin asfalt ihtiyacının karşılanması amacıyla düğmeye bastı. Sahada ekiplerle birlikte tespitlerde bulunan Başkan Özlü, özellikle yeni yerleşim yerlerindeki güzergahlarda nüfus yoğunluğu ile araç geçiş oranına dikkat edilerek öncelik sıralaması yapılması yönünde talimat verdi. 2026 yılı için 400 Milyon TL bütçe ayrılan asfaltlama çalışmaları kapsamında vatandaşların en çok talep ettiği yerlerden, içme suyu altyapısı nedeniyle bozulan yollara kadar her ihtiyaca çözüm üretilecek.

"Kış gelmeden sorunların büyük bölümü çözülecek"

Kış mevsimi gelmeden acil ihtiyaç olan bölgelerde hızlı çözüm önerilerinin uygulanması gerektiğini söyleyen Başkan Özlü, sahada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her talebi elbette karışlayacağız, ancak öncelik sıralaması yapmak durumundayız. Yapılaşması bitmiş, evler yapılmış ama yolu asfalt olmayan noktalara öncelik vereceğiz. Bizim su yatırımlarından dolayı bozduğumuz yollar var onları bu kış gelmeden geçici de olsa düzenleyelim ya beton ya asfalt yapalım. Çökme mutlaka olacaktır, ama bunun için insanları zorlayamayız. İlk prensibimiz en çok aracın geçtiği ve yoğunluklu yerleşimin olduğu güzergahlar olacak. İçme Suyu Projesi nedeniyle bozduğumuz yolların da çökme ihtimali yüksek, ama geçici de olsa kapatmamız gerekiyor. En uygun şekilde nasıl oluyorsa önümüzdeki kış için hazırlığımızı ona göre yapalım."

Asfalt ve kaldırım için 500 milyon hazır

Asfalt ve kaldırım taleplerinin gündemde olduğunu ifade eden Başkan Özlü, kaynağın hazır olduğunu ve bu yılki bütçe kapsamında öncelik sıralamasına göre asfaltsız yer kalmayacağına dikkat çekerek; "Bu yıl asfalt için harcayacağımız para 400 Milyon TL, kaldırım için de 100 Milyon TL. Toplam 500 Milyon TL harcayacağız. Bu bütçeyi harcarken en acil neresi varsa oraya öncelik vereceğiz. Bu kıstasın ölçüsü de şu; en fazla yerleşim ve yapılaşmanın olduğu yerler, araç geçişinin sık olduğu güzergahlar, ana yollar ve altyapısı tamamlanan yerler. Ancak şunu da ifade edeyim; her yeri asfaltlayacağız. Asfaltsız yer kalmayacak" dedi.

İki aşamalı uygulama için araştırma yapılıyor

Mahalle aralarının toz ve çamur riskinden kurtarılması için çeşitli çözüm önerilerinin gündeme geldiği görüşmede Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ile de görüşen Başkan Özlü, hızlı ve etkili bir çözüm olarak öne çıkan mıcır ile soğuk asfalt kombinasyonu konusunda önerileri de dinledi. Başkan Özlü yaptığı açıklamada; "İki aşamalı bir asfalt uygulaması yapmayı düşünüyoruz. Yollarda çökme, deforme olma ihtimaline karşı alt tabakada mıcır ve soğuk asfalt, daha sonra altyapı ile ilgili sorun kalmadığında üzerine sıcak asfalt uygulaması yapmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İl Özel İdaresi bünyesinde yürütülen çalışmaları da dinledik. Vatandaşlarımızın şikayetlerini gidermek için bütçemize ve şehir yapımıza en uygun hangisi ise onu hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.