Düzce'de çöp atanlar KGYS kameralarıyla tespit edilip idari para cezası alıyor - Son Dakika
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Düzce'de çöp atanlar KGYS kameralarıyla tespit edilip idari para cezası alıyor

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Düzce\'de çöp atanlar KGYS kameralarıyla tespit edilip idari para cezası alıyor
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Düzce\'de çöp atanlar KGYS kameralarıyla tespit edilip idari para cezası alıyor
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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde çevreye gelişigüzel çöp atanları KGYS kameralarından tespit ederek Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uyguluyor. Ekipler, aynı suçun tekrarlanması halinde ceza miktarının katlanarak arttığını belirtiyor.

Düzce'de kamusal alanlara gelişigüzel çöp atanlar kameralardan tespit edilerek, idari para cezası uygulanıyor.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çevre temizliği konusunda denetimlerini sürdürürken, şehir merkezinde çevreye gelişigüzel çöp atanlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edilerek, Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası veriliyor. Ekipler aynı suçun tekrarlanması halinde ceza miktarlarının katlanarak arttığını belirterek, "Çevremiz hepimizin ortak sorumluluk alanıdır. Çevreyi kirletmenin cezası gerçekten çok ağır. Temiz şehir Düzce anlayışımız çerçevesinde biz de şehir merkezinin belli noktalarına yerleştiren kameraları izliyoruz. Bu kameralar 24 saat kayıt alıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda dikkatli ve duyarlı olmalarıdır. Şikayet olduğunda ve kameralardan böyle bir suç tespit ettiğimizde mutlaka cezai yaptırımları uyguluyoruz. Lütfen hep birlikte çevremizi temiz tutalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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