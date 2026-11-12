Edirne Karaağaç'ta tarihi gar ve asırlık ağaçlar sonbaharla renkli manzaralar sundu - Son Dakika
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Edirne Karaağaç'ta tarihi gar ve asırlık ağaçlar sonbaharla renkli manzaralar sundu

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Edirne'de Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki tarihi tren garı ve asırlık ağaçlar sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü. Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet veren yapı ve çevresi ziyaretçiler ile fotoğraf tutkunlarına görsel şölen sunuyor.

Edirne'de sonbaharın gelişiyle birlikte kentin tarihi ve doğal güzellikleri farklı bir görünüme büründü. Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'nde bulunan tarihi tren garı ve çevresindeki asırlık ağaçlar, sonbaharın renkleriyle ziyaretçilerine görsel şölen sundu.

Edirne'nin simge yapılarından biri olan tarihi Karaağaç Tren Garı, Osmanlı döneminde İstanbul'u Avrupa'ya bağlayan demir yolu hattının önemli duraklarından biri olarak inşa edildi. Ünlü mimar Kemalettin Bey tarafından tasarlanan ve 1914 yılında büyük ölçüde tamamlanan yapı, Birinci Dünya Savaşı nedeniyle ancak 1930 yılında hizmete açılabildi.

İstanbul'daki Sirkeci Garı'nı andıran mimarisiyle dikkat çeken, yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve üç katlı olan tarihi bina, 1971 yılında demir yolu güzergahının değiştirilmesiyle gar olarak kullanılmayı bıraktı. Daha sonra Trakya Üniversitesi'ne devredilen yapı, günümüzde Güzel Sanatlar Fakültesi olarak hizmet veriyor.

Tarihi gar binasının yanında sergilenen nostaljik kara tren ve çevresindeki tarihi yapılar da yerleşkenin atmosferini tamamlıyor.

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği Karaağaç Yerleşkesi, sonbaharla birlikte sarı, turuncu ve kızıl renklere bürünürken ortaya çıkan manzaralar fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Edirne'nin tarihi mirası, sonbaharın eşsiz renkleriyle birleşerek ziyaretçilere görsel bir şölen sunuyor.

Kaynak: İHA
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