Balıkesir'in Edremit ilçesinde gün boyu süren ve akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı felç etti.

Edremit'te havanın kararması ile etkisini arttıran sağanak hayatı felç etti. Gök gürültüsü eşliğinde bastıran yağmurla sokaklar sular altında kaldı. Birçok dükkanı su basarken, vatandaşlar kendi imkanları ile suların iş yerlerine girmesini engellemeye çalıştı. Yağışın devam ettiği ilçede ekipler de teyakkuza geçti.