Edremit'te akşam bastıran sağanak sokakları ve dükkanları su altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gün boyu süren sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bastıran yağmurla sokaklar su altında kalırken birçok dükkanı su bastı; vatandaşlar kendi imkanlarıyla iş yerlerine su girmesini engellemeye çalıştı ve ekipler teyakkuza geçti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde gün boyu süren ve akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı felç etti.
Edremit'te havanın kararması ile etkisini arttıran sağanak hayatı felç etti. Gök gürültüsü eşliğinde bastıran yağmurla sokaklar sular altında kaldı. Birçok dükkanı su basarken, vatandaşlar kendi imkanları ile suların iş yerlerine girmesini engellemeye çalıştı. Yağışın devam ettiği ilçede ekipler de teyakkuza geçti.
Kaynak: İHA
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