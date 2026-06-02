Edremit'te Büyüleyici Dolunay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edremit'te Büyüleyici Dolunay

Edremit\'te Büyüleyici Dolunay
02.06.2026 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit'te dolunay, Ulu Cami'nin minareleri arasında unutulmaz bir manzara sundu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gökyüzünde beliren dolunay, şehrin sembollerinden Edremit Ulu Cami'nin ikiz minareleri arasında muazzam bir manzara oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı İrfan Kolçak tarafından kaydedilen o eşsiz anlar, izleyenleri hayran bıraktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gökyüzü meraklılarını ve sanatseverleri büyüleyen görsel bir şölen yaşandı. Akşam saatlerinde gökyüzünde tüm görkemiyle beliren tam dolunay Edremit Ulu Cami ile aynı kadrajda buluştu. Dolunayın büyüleyici ışığı, ulu caminin ikiz minarelerinin tam ortasına denk gelerek kartpostallık görüntülere sahne oldu. Şehrin sembol yapısıyla göksel bir olayın bu eşsiz uyumu, ilçede görsel bir şölen rüzgarı estirdi.

Fotoğraf sanatçısı İrfan Kolçak da o anları kaçırmayarak deklanşörüne bastı ve muazzam karelere imza attı. Bu tarz sanatsal fotoğraflarında doğru açıyı yakalamak için titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Kolçak, "Böyle nadide anları yakalamak tesadüf değil. İyi bir zamanlama, biraz teknik fotoğraf bilgisi ve düzgün bir görüş açısıyla bu topraklarda çok güzel ve estetik fotoğrafların çekilebileceğini bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da paylaşılan dolunay fotoğrafları, kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Dolunay, Edremit, Sanat, Yaşam, Çevre, Cami, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Edremit'te Büyüleyici Dolunay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı Polis hemen gözaltına alındı Bankaya götürdüğü binlerce dolar başını yaktı! Polis hemen gözaltına alındı
CHP’de grup toplantısı krizi TBMM takviminde yer almadı, Özel’in ekibini jet başvuru yaptı CHP'de grup toplantısı krizi! TBMM takviminde yer almadı, Özel'in ekibini jet başvuru yaptı
TEM Otoyolu’nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor TEM Otoyolu'nda İstanbul yönü trafiğe kapatılıyor
7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu 7 aylık hamile hemşire Esra, evinde ölü bulundu
5 yaşındayken 90 kiloydu Minik Yağız’ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor 5 yaşındayken 90 kiloydu! Minik Yağız'ın 6 yıl sonraki halini görenler inanamıyor
Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti Canlı yayında skandal anlar: Radyo yöneticisi, ödül alan kadın sunucuyu sahnede taciz etti!

11:03
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu
10:54
Antalya’daki soruşturma Ankara’ya taşındı Özgür Özel ve 5 CHP’li isim hakkında yetkisizlik kararı
Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı! Özgür Özel ve 5 CHP'li isim hakkında yetkisizlik kararı
10:36
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli
10:33
Bahçeli’nin danışmanından İmamoğlu’na sert tepki “Virüs“ diyerek hedef aldı
Bahçeli'nin danışmanından İmamoğlu'na sert tepki! "Virüs" diyerek hedef aldı
10:31
Kılıçdaroğlu’ndan karşı hamle: Özgür Özel’i engellemek için TBMM’ye başvuruda bulunacak
Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle: Özgür Özel'i engellemek için TBMM'ye başvuruda bulunacak
09:48
Uzak Şehir’de Türkiye’yi ağlatan sezon finali 3 isim diziye veda etti
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 11:10:30. #7.13#
SON DAKİKA: Edremit'te Büyüleyici Dolunay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.