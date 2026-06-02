Edremit\'te Büyüleyici Dolunay

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gökyüzünde beliren dolunay, şehrin sembollerinden Edremit Ulu Cami'nin ikiz minareleri arasında muazzam bir manzara oluşturdu. Fotoğraf sanatçısı İrfan Kolçak tarafından kaydedilen o eşsiz anlar, izleyenleri hayran bıraktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gökyüzü meraklılarını ve sanatseverleri büyüleyen görsel bir şölen yaşandı. Akşam saatlerinde gökyüzünde tüm görkemiyle beliren tam dolunay Edremit Ulu Cami ile aynı kadrajda buluştu. Dolunayın büyüleyici ışığı, ulu caminin ikiz minarelerinin tam ortasına denk gelerek kartpostallık görüntülere sahne oldu. Şehrin sembol yapısıyla göksel bir olayın bu eşsiz uyumu, ilçede görsel bir şölen rüzgarı estirdi.

Fotoğraf sanatçısı İrfan Kolçak da o anları kaçırmayarak deklanşörüne bastı ve muazzam karelere imza attı. Bu tarz sanatsal fotoğraflarında doğru açıyı yakalamak için titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade eden Kolçak, "Böyle nadide anları yakalamak tesadüf değil. İyi bir zamanlama, biraz teknik fotoğraf bilgisi ve düzgün bir görüş açısıyla bu topraklarda çok güzel ve estetik fotoğrafların çekilebileceğini bir kez daha görmüş olduk" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada da paylaşılan dolunay fotoğrafları, kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı. - BALIKESİR