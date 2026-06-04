Elazığ zabıtasından kaldırım denetimi

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların yaya ulaşımını engelleyen kaldırım ihlallerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, kaldırımları ihlal eden işletmelere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Masa, sandalye, tabela, duba ve flama gibi kaldırımları işgal eden malzemeler toplanarak iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunuldu. Dubalar ve flamalar ekipler tarafından kaldırılırken vatandaşların kaldırımları rahatça kullanabilmesi için gerekli düzenlemeler gerçekleştirildi.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada vatandaşların daha huzurlu ve güvenli yaşamlarını sürdürmeleri adına kaldırım ihlallerine karşı ekiplerin düzenli periyotlarla denetimlerini sürdüreceği, kamuya ait alanların ihlal edilmesi durumunda gerekli cezai işlemlerin uygulanacağının altı çizildi. - ELAZIĞ